Bangladesh-Nga ký kết thỏa thuận thúc đẩy thương mại, ngày 5/11/2026.

Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh và Hội đồng Doanh nghiệp Nga-Bangladesh đã ký một biên bản ghi nhớ vào ngày 5/11, trong bối cảnh hai quốc gia tìm cách thúc đẩy thương mại song phương, hiện đang ở mức gần 2 tỷ USD.

“Bằng cách kết hợp những thế mạnh, nguồn lực và chuyên môn của mỗi bên, chúng ta có thể mở ra những cơ hội mới quan trọng mang lại lợi ích chung.

Để đạt được điều này, hai nước cần loại bỏ những rào cản hiện có về quy định và hậu cần”, đại sứ Nga tại Bangladesh Alexander Khozin cho biết.

Thỏa thuận được ký kết bên lề cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Bangladesh-Nga, một cơ chế giữa chính phủ hai nước được thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Người đứng đầu Cơ quan Thủy sản Liên bang Nga, Ilya Shestakov, đã chỉ ra sự cần thiết phải triển khai cơ sở hạ tầng thanh toán để khai thác tiềm năng thương mại, nhất là khi Nga bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, do lệnh trừng phạt của phương Tây.

“Chúng tôi nhận thấy triển vọng mạnh mẽ trong việc mở rộng hợp tác về cung cấp dầu khí. Nga sẵn sàng giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Bangladesh về khí hóa lỏng (LNG), và tham gia vào các dự án phát triển mỏ dầu khí tại nước này”, ông nói.

Ông Fazlul Hoque, Giám đốc FBCCI, đã chỉ ra những cơ hội đáng kể để mở rộng thương mại và đầu tư, nhưng cũng nói, “cần phải xác định và cùng nhau giải quyết những rào cản hiện có”.

Hàng xuất khẩu của Bangladesh sang Nga bao gồm quần áo may sẵn, đay, sản phẩm da, dược phẩm, mũ nón, đồ nội thất và thực phẩm.

Nga cung cấp lúa mì, phân bón, nông sản, thiết bị công nghiệp và máy móc hạt nhân cho Bangladesh.

Nhà máy Rooppur, cơ sở điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia Nam Á này, được xây dựng với chi phí 12,65 tỷ USD, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Nga.

Nhà máy dự kiến ​​sẽ giúp đáp ứng nhu cầu điện năng đang tăng cao của Bangladesh.

Tổ máy đầu tiên của nhà máy dự kiến ​​sẽ được kết nối với lưới điện quốc gia vào cuối tháng này.

Theo RT