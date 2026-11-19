Trong 10 ngày qua, cảnh sát ghi nhận hàng chục vụ nổ bom tự chế và đốt phương tiện tại ít nhất 28 huyện, khiến nhiều cảnh sát và dân thường bị thương.

Lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng để giải tán người biểu tình tại Dhaka, Bangladesh, ngày 1-11. Ảnh: Reuters

Một số vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong đêm 17-11 và sáng 18-11. Tại thủ đô Dhaka, bom tự chế phát nổ bên ngoài nhà riêng của Bộ trưởng Văn hóa Nitai Roy Chowdhury.

Ở huyện Gopalganj, nhà một nghị sĩ thuộc đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) và một số cửa hàng của những người ủng hộ đảng này bị phóng hỏa.

Tại huyện Pirojpur, 1 nhân viên phụ xe buýt thiệt mạng do bỏng sau khi 2 chiếc xe buýt bị đốt cháy.

Ít nhất 37 chi nhánh và văn phòng của Grameen Bank, ngân hàng do nhà kinh tế đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus sáng lập, cũng bị nhắm mục tiêu trong các vụ phóng hỏa hoặc tìm cách phóng hỏa kể từ ngày 10-11.

Tình hình bất ổn diễn ra trong bối cảnh cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, hiện sống lưu vong tại Ấn Độ, tuyên bố dự định trở về Bangladesh vào tháng 12 tới.

Bà rời đất nước hồi tháng 8-2024 sau các cuộc biểu tình quy mô lớn buộc chính phủ của bà chấm dứt 15 năm cầm quyền.

Chính quyền Bangladesh chưa chấp thuận đề nghị cấp lại hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của bà.

Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina, hiện bị cấm hoạt động, đã kêu gọi biểu tình kéo dài 1 tuần và dự kiến tổ chức phong tỏa trên toàn quốc ngày 19-11.

Bộ trưởng Nội vụ Salahuddin Ahmed cáo buộc một số lãnh đạo đảng này ở nước ngoài kích động bạo lực, gây bất ổn.

Bangladesh còn đối mặt với các cuộc biểu tình của công nhân may mặc đòi tăng lương.

Ngày 18-11, khoảng 20.000 công nhân tại Savar chặn tuyến cao tốc Dhaka-Aricha. Cảnh sát sử dụng hơi cay, lựu đạn gây choáng và dùi cui để giải tán đám đông.

Người lao động yêu cầu nâng lương tối thiểu hằng tháng lên 30.000 taka (khoảng 236 USD), thay vì mức 12.500 taka (khoảng 98 USD) hiện nay, do chi phí sinh hoạt và lạm phát gia tăng.

Ngành may mặc Bangladesh đạt doanh thu xuất khẩu khoảng 40 tỷ USD mỗi năm, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 4 triệu lao động, phần lớn là phụ nữ.