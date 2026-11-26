Đàm phán kéo dài, mức tăng chưa đáp ứng kỳ vọng của người lao động

Ngày 25/11, Hội đồng Tiền lương Bangladesh đã thông qua cơ cấu tiền lương mới sau cuộc họp kéo dài gần 12 giờ tại thủ đô Dhaka. Hội đồng gồm sáu thành viên, trong đó có đại diện người lao động và người sử dụng lao động, quyết định mức lương tối thiểu 17.000 taka/tháng với tỷ lệ 4 phiếu thuận và 2 phiếu phản đối.

Trước đó, phía người lao động đề xuất mức lương tối thiểu 32.000 taka/tháng, sau đó điều chỉnh xuống 22.000 taka và cuối cùng là 18.000 taka. Trong khi đó, phía doanh nghiệp ban đầu đề xuất 15.000 taka, sau nhiều vòng thương lượng đã nâng mức đề xuất lên 17.000 taka. Theo cơ cấu tiền lương mới, mức lương tối thiểu của công nhân thuộc nhóm thấp nhất, bậc 4, được nâng lên 17.000 taka/tháng. Các nhóm lao động có tay nghề và vị trí cao hơn cũng được điều chỉnh tiền lương. Cụ thể, công nhân bậc 3 nhận tối thiểu 19.200 taka, bậc 2 là 20.000 taka và bậc 1 là 21.500 taka/tháng.

Cơ cấu mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, với mức lương điều chỉnh được chi trả từ tháng 1/2027. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin trong nước, việc triển khai còn phụ thuộc vào thông báo chính thức của Bộ Lao động và Việc làm Bangladesh.

Các cuộc biểu tình của công nhân may mặc đã kéo dài nhiều tuần, tập trung tại những khu công nghiệp lớn quanh Dhaka. Người lao động cho rằng mức lương hiện hành không đủ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao. Tình trạng bất ổn đã khiến nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và đơn hàng xuất khẩu.

Theo Reuters, các cuộc đình công và gián đoạn sản xuất đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành may mặc. Một khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh (BGMEA) ước tính khoảng 317 nhà máy bị ảnh hưởng, với giá trị sản xuất thất thoát khoảng 428 triệu USD; các đơn hàng trị giá khoảng 254 triệu USD đã được chuyển sang những quốc gia khác.

Các thành viên của Liên đoàn Công nhân May mặc Green Bangla tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 9/10/2026. Ảnh: Mamunur Rashid/NurPhoto qua Getty Images

Ngành may mặc giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế

Ngành may mặc là một trong những trụ cột kinh tế của Bangladesh, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và đóng góp phần lớn nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu. Phần lớn công nhân trong ngành là phụ nữ, nhiều người đến từ các vùng nông thôn. Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương không chỉ liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động mà còn tác động đến ổn định xã hội và năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất chủ lực này.

Trong bối cảnh đó, việc nâng lương tối thiểu được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập của công nhân và giảm áp lực chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, mức tăng 36% vẫn thấp hơn yêu cầu cuối cùng của đại diện người lao động, trong khi giới chủ lo ngại chi phí sản xuất tăng sẽ làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Reuters, một số nhà sản xuất cho rằng ngành may mặc cần tăng đầu tư vào kỹ năng lao động, tự động hóa và hạ tầng để duy trì năng lực cạnh tranh. Đồng thời, họ kêu gọi các nhãn hàng quốc tế chia sẻ nhiều hơn chi phí lao động, thay vì để toàn bộ gánh nặng tăng lương dồn lên doanh nghiệp sản xuất.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong tuyên bố ngày 19/11/2026 về tình hình bất ổn và quá trình rà soát tiền lương tại Bangladesh, nhấn mạnh đối thoại xã hội và thương lượng dựa trên bằng chứng là con đường cần thiết để khôi phục ổn định trong ngành. ILO cũng cho rằng việc tham vấn giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động có ý nghĩa quan trọng đối với tính minh bạch và hiệu quả của quá trình xác định tiền lương.

Việc cơ cấu tiền lương mới được thông qua là bước tiến trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động tại Bangladesh. Tuy nhiên, hiệu quả của quyết định sẽ phụ thuộc vào việc triển khai thực tế, khả năng cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc của công nhân, cũng như sự phối hợp giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm duy trì hoạt động ổn định của ngành may mặc.