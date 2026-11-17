Theo thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Bangladesh, tổ máy số 1 của nhà máy điện hạt nhân Rooppur đã bắt đầu cung cấp 350 MW điện cho lưới điện quốc gia. Quá trình kết nối với lưới điện quốc gia ban đầu dự kiến kéo dài từ 8-10 giờ, trong thời gian đó các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của tua-bin, máy phát điện và độ ổn định của lưới điện.

Khi đi vào hoạt động đầy đủ, nhà máy điện hạt nhân Rooppur có tổng công suất 2.400 MW, dự kiến đáp ứng hơn 10% nhu cầu điện năng của Bangladesh, quốc gia có dân số khoảng 170 triệu người. Hiện nước này đang chịu tác động đáng kể từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Được xây dựng với sự hỗ trợ của Nga, nhà máy điện hạt nhân Rooppur bắt đầu được xây dựng năm 2017, sau khi Bangladesh và Nga ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2015. Hiện nay, ngành điện Bangladesh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là khí đốt tự nhiên; phần còn lại đến từ than đá, dầu mỏ và các nguồn năng lượng tái tạo.