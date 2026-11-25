(Nguồn: Vietnam+)

Ngày 24/11, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Thị Xuân Oanh đã trình Thư ủy nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir, chính thức đảm nhận cương vị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tại Lễ trình Quốc thư, Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam tới Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Chính phủ và nhân dân Bangladesh.

Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir trân trọng nhờ Đại sứ chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Tổng thống bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn nữa, hướng tới sự cân bằng và hài hòa trong thương mại và đầu tư.

Tổng thống đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng chủ lực, có thế mạnh của Bangladesh tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực tiềm năng.

Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir cũng bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thúc đẩy tiến trình xem xét để Bangladesh sớm trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, cũng như ủng hộ nước này gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Nhân dịp này, Tổng thống Mirza Fakhrul Islam Alamgir khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Bangladesh.

Đại sứ Trần Thị Xuân Oanh bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc khi nhận nhiệm vụ tại Bangladesh – một quốc gia năng động và giàu tiềm năng, đồng thời trân trọng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đáng ghi nhận của nước sở tại.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Bangladesh, mong muốn đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ và toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình nhằm tiếp nối đà phát triển tốt đẹp hiện nay, góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bangladesh.

Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ sẽ ưu tiên thúc đẩy kết nối kinh tế - thương mại, mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ, tăng cường giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.