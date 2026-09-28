Bangkok vẫn chưa hết ngập, gần 5.000 người đi sơ tán

Nước lũ bắt đầu rút tại nhiều khu vực ở Bangkok vào tối 27/9 khi mưa lớn giảm dần, nhưng tại một số khu dân cư bị ngập sâu, người dân vẫn mắc kẹt trong nhà và bắt đầu đối mặt với hậu quả sau nhiều ngày ngập lụt.

Bangkok hứng gần 300 mm mưa trong 48 giờ, buộc chính quyền thủ đô ban bố tình trạng khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai hôm 26/9. Nhiều tuyến đường chính chìm trong nước, có nơi ôtô chỉ còn nhô một phần khỏi mặt nước.

Tại một khu dân cư bị ngập, Arita Sanpoka, 33 tuổi, cho biết hai người hàng xóm ở độ tuổi ngoài 80 vẫn mắc kẹt trong nhà vì không thể xuống tầng dưới.

“Nước trong nhà tôi hiện dâng đến ngang hông. Mọi thứ trong nhà đều hỏng hết”, Arita nói.

Nước lũ cũng khiến tầng trệt mất điện, nhà vệ sinh không thể sử dụng trong khi mực nước tiếp tục dâng. Sinh hoạt hàng ngày của người dân vì thế gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Theo Cơ quan Quản lý Bangkok (BMA), thành phố đã chuẩn bị 233 điểm sơ tán tạm thời và khoảng 4.900 người đã được đưa đến những nơi này.

Người dân lội qua khu vực ngập lụt trong trận mưa lớn ở Bangkok (Thái Lan) chiều tối ngày 27/9. Ảnh: Reuters.

“Tôi đã phải ngủ trên bàn”

Nước lũ ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư trên khắp Bangkok, tràn vào nhà cửa và làm gián đoạn giao thông. Một số khu vực gần như bị cô lập, buộc người dân phải lội qua dòng nước đục để ra ngoài.

Rachthanichporn Leeput, 37 tuổi, cho biết nước dâng quá nhanh vào tối 26/9 khiến cô phải đi bộ khoảng 2-3 km trong nước lũ, SCMP cho biết.

“Nước dâng rất nhanh. Nhiều người, nhiều hộ gia đình không kịp chuẩn bị”, cô nói.

Rachthanichporn làm nghề giao hàng nên ngập lụt cũng đồng nghĩa với mất nguồn thu nhập. Cô phải lội qua nước để mua hàng hóa rồi bán lại, tìm cách bù đắp phần thu nhập bị mất.

Tại những khu vực ngập sâu, người dân cũng bắt đầu lo thiếu thực phẩm. Aduenan Surorot, một tài xế xe ôm 30 tuổi, cho biết nước tại khu vực gần nhà vẫn dâng tới ngực.

“Mọi người không thể ra khỏi nhà. Chúng tôi sắp hết thức ăn nên tôi phải ra ngoài mua thêm”, anh nói.

Các cửa hàng gần nhà anh bắt đầu cạn hàng. Aduenan phải xếp hàng khoảng hai giờ tại một cửa hàng tạp hóa, nơi khách chen kín bên trong nhưng chỉ còn ít nhân viên phục vụ.

Một số cửa hàng ở Bangkok ghi nhận tình trạng kệ hàng trống trong cuối tuần khi người dân đổ xô mua nhu yếu phẩm. Tại các khu chợ, rau củ và thực phẩm tươi sống được đặt trong thùng xốp hoặc treo cao để tránh nước.

Đường phố Bangkok chìm trong biển nước sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Bangkok ngập sâu trong ngày 26/9, ôtô chìm một phần, người dân phải lội qua dòng nước có nơi cao tới thắt lưng.

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan kêu gọi người dân không hoảng loạn tích trữ hàng hóa, đồng thời cảnh báo việc lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp pháp có thể bị xử lý hình sự.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cho biết một số khu vực Bangkok ghi nhận hơn 330 mm mưa trong khoảng từ ngày 25 đến 27/9.

Theo BMA, khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và gần 4.900 người đã được sơ tán đến các điểm trú ẩn.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết nhiều tuyến đường vẫn ngập và mực nước tại các kênh lớn còn cao, nhưng chính quyền đang đẩy nhanh quá trình thoát nước.

Trong chuyến thăm một điểm sơ tán tại trường học ở khu Kheha Romklao hôm 26/9, ông Chadchart cho biết khoảng 1.000 người đã được đưa đến đây. Một số người nghỉ trên giường tạm và ghế dài cùng vật nuôi ngoài hành lang, trong khi những người khác nằm trên sàn các phòng học với chăn phủ.

Chính quyền Bangkok cho biết hàng trăm trường học sẽ đóng cửa vào ngày 28/9.

Tại khu vực ngoại ô, Kosin Nilset, sống dọc kênh Premprachakorn, cho biết căn nhà của ông từng “ngập hoàn toàn trong khoảng 30 giờ”.

“Lần này mực nước cao hơn trận lũ năm 2011”, người đàn ông 44 tuổi nói trong lúc dùng chổi đẩy nước ra khỏi nhà.

Trận lũ diện rộng tại Thái Lan năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hàng triệu ngôi nhà.

Ở một căn nhà khác dọc kênh Premprachakorn, Thidarat Silsuwan, 56 tuổi, vẫn quyết định ở lại dù ngôi nhà đã bị nước nhấn chìm một phần. Sống một mình, bà muốn tự dọn dẹp và cứu vớt những tài sản còn lại.

“Tôi đã phải ngủ trên bàn suốt hai ngày qua”, bà nói.

Người dân Bangkok phải lội nước đi mua thực phẩm trong ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Nước rút nhưng Bangkok chưa hết ngập

BMA cho biết lượng mưa đã giảm sau khi vùng áp thấp gây mưa lớn trong những ngày trước di chuyển về phía tây. Mưa được dự báo nhẹ hơn, nhưng mực nước tại nhiều kênh lớn vẫn cao do nước từ các khu vực lân cận tiếp tục đổ về.

Chính quyền vẫn duy trì hoạt động bơm nước tại các kênh chính và hỗ trợ người dân ở những khu vực ngập nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng dự báo Bangkok có thể tiếp tục xuất hiện dông và mưa lớn cục bộ trong ngày 28/9.

Không chỉ Bangkok, ngập lụt cũng được ghi nhận tại 25 tỉnh của Thái Lan. Bộ Quốc phòng nước này cho biết hơn 10.000 binh sĩ đã được triển khai trên toàn quốc để hỗ trợ cứu trợ, Straits Times cho biết.

Trong khi đó, nội các Thái Lan đã thông qua quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ đặc biệt trong ngày 28 và 29/9. Chính phủ cho biết biện pháp này nhằm hạn chế việc đi lại và giảm áp lực giao thông trong bối cảnh mưa lớn, dù những công việc công vụ quan trọng vẫn có thể được thực hiện theo quyết định của người đứng đầu cơ quan.

Dù nước đã bắt đầu rút, chính quyền Bangkok cảnh báo quá trình tiêu thoát sẽ cần thêm thời gian. Người dân tại nhiều khu vực vẫn phải tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sinh hoạt và tính toán những thiệt hại sau đợt mưa lớn bất thường.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đang làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan.