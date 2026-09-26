Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận là vùng thảm họa ngập lụt do mưa lớn

Tình trạng ngập lụt ở quận Ratchathewi, Bangkok

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã mở rộng phạm vi công bố tình trạng từ 3 quận Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao lên toàn thành phố, tạo cơ sở để Chính quyền đô thị Bangkok (BMA), các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương huy động nguồn lực, triển khai cứu trợ và hỗ trợ người dân nhanh chóng hơn.

Theo giới chức thành phố, mưa lớn liên tục trút xuống Bangkok từ chiều 24-9 đến ngày 26-9.

Riêng trong giai đoạn từ ngày 1 đến 25-9, Thủ đô ghi nhận tổng lượng mưa 487mm, cao hơn nhiều mức trung bình 269mm của cùng kỳ giai đoạn 1991-2020.

Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều tuyến kênh và hệ thống thoát nước bị nhanh chóng vượt giới hạn.

Tuyến đường ra sân bay Suvarnabhumi bị ngập nặng

Mưa lớn gây ngập tại 93 tuyến đường, trong đó nhiều điểm nằm gần các kênh Prem Prachakon, Lat Phrao, Saen Saep, Prawet Burirom và Siri Watthana.

Khu vực phía Đông Bangkok chịu ảnh hưởng nặng nhất, nước tràn vào nhà dân, cửa hàng và các ngõ nhỏ. Chính quyền đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới điện thoại của người dân, yêu cầu các hộ ở vùng trũng và ven kênh đưa tài sản lên cao, kiểm tra tuyến đường trước khi di chuyển.

Gần 1.000 người dân đã phải sơ tán tới các điểm trú tạm. Nhà chức trách khuyến cáo những người phụ thuộc vào thiết bị y tế sử dụng điện nên tạm thời rời nhà để đề phòng mất điện hoặc nước tiếp tục dâng.

Ngập lụt tại giao lộ Mitr Samphan trên đường Phetchaburi ở Bangkok

Các trường học ở Bangkok được yêu cầu đóng cửa ngày 28-9, viên chức thành phố không cần có mặt trực tiếp được bố trí làm việc tại nhà nhằm giảm áp lực giao thông.

Nguyên nhân chính gây ngập lụt diện rộng là một vùng áp thấp mạnh di chuyển từ khu vực ven biển miền Trung Việt Nam, qua Campuchia rồi bao phủ miền Đông Bắc, miền Đông và miền Trung Thái Lan, trong đó có Bangkok.

Hình thế này hoạt động trên rãnh gió mùa, đồng thời gặp gió mùa Tây Nam tăng cường trên biển Andaman, miền Nam Thái Lan và Vịnh Thái Lan, tạo ra mưa lớn đến rất lớn kéo dài.

Thống đốc Bangkok, ông Chadchart Sittipunt, cập nhật tình hình lũ lụt chiều 26-9-2026

Khác với những trận mưa dông ngắn thường thấy ở Bangkok, đợt mưa lần này kéo dài liên tục khiến nước ko thoát kịp.

Lượng mưa lớn đổ trực tiếp xuống một đô thị thấp và bằng phẳng đã làm các tuyến kênh đầy nhanh chóng.

Khi mực nước kênh gần chạm bờ, nước trên đường và trong khu dân cư không thể tiếp tục chảy vào mạng lưới thoát nước, gây ra tình trạng ngập kéo dài.

Các chuyên gia cho rằng đây chủ yếu là ngập do mưa tại chỗ vượt khả năng tiêu thoát, không phải một khối nước lũ lớn từ miền Bắc tràn xuống như hồi năm 2011.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng

Tại một số điểm quan trắc, mực nước sông Chao Phraya vẫn thấp hơn bờ khoảng 40cm, dù lưu lượng xả từ đập Chao Phraya đã tăng. Vì vậy, nguy cơ trước mắt tập trung ở hệ thống kênh nội đô và các khu vực thấp.

Bangkok đang vận hành các trạm bơm và đường hầm thoát nước ở công suất tối đa, với tổng năng lực khoảng 1.200 mét khối/giây.

Riêng khu vực phía Đông sông Chao Phraya, giới chức ước tính phải xử lý khoảng 223 triệu mét khối nước mưa tích tụ.

Nếu không có thêm mưa lớn, thành phố dự kiến cần từ 2-3 ngày để rút hết lượng nước còn lại.

Thống đốc Chadchart cho biết tình hình đã bắt đầu ổn định vào chiều 26-9 nhưng yêu cầu người dân không được chủ quan.

Thành phố tiếp tục phối hợp với các tỉnh Pathum Thani, Nonthaburi và Samut Prakan lân cận cùng Cục Thủy lợi Hoàng gia để thoát nước ra sông Chao Phraya hoặc các tuyến tiêu thoát khác, hạn chế lượng nước tiếp tục đổ vào Bangkok.

Nhà chức trách khẳng định tình hình hiện chưa tương đương thảm họa lũ lịch sử năm 2011, nhưng vẫn yêu cầu người dân ven kênh và vùng trũng duy trì cảnh giác cho tới khi nước rút.

Theo Bangkokpost, The Nation