Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc làm việc giữa Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt và Tổng cục trưởng PCD Surin Worakijthamrong. Hai bên đã thống nhất kế hoạch hành động 5 điểm, trong đó trọng tâm là kiểm soát các phương tiện giao thông gây ô nhiễm ngay tại nguồn và giám sát sức khỏe cộng đồng.

Thứ nhất, tăng cường kiểm tra các phương tiện xả thải. Cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh kiểm tra xe xả khói đen tại toàn bộ 50 quận thuộc Bangkok, đồng thời kết nối cơ sở dữ liệu để theo dõi và cấm lưu thông triệt để đối với các phương tiện vi phạm. Song song với đó, chương trình "Danh mục xanh" cũng được thúc đẩy nhằm khuyến khích chủ xe chủ động bảo dưỡng định kỳ để giảm phát thải.

Thứ hai, mở rộng các Vùng phát thải thấp (LEZ). Trên cơ sở phân loại phương tiện, thành phố dự kiến áp dụng các quy định hạn chế giao thông nghiêm ngặt hơn tại các khu vực LEZ trong đợt ô nhiễm cao điểm, chỉ cho phép các phương tiện đạt chuẩn xanh đi vào nội đô nhằm giảm áp lực khí thải từ ống xả.

Thứ ba, nâng cao năng lực dự báo và mở rộng giám sát liên vùng. Theo định hướng "Bangkok và xa hơn nữa", các đơn vị sẽ cải thiện độ chính xác của công tác dự báo ô nhiễm, đồng thời mở rộng phạm vi giám sát ra ngoài ranh giới thủ đô để kiểm soát hành vi đốt rơm rạ ngoài trời và tăng cường hỗ trợ nông dân.

Thứ tư, chủ động thanh tra các nguồn phát thải lớn. Các đội kiểm tra môi trường liên ngành sẽ rà soát trực tiếp các nguồn gây ô nhiễm trọng điểm, bao gồm công trường xây dựng, nhà máy, cơ sở kinh doanh và các nhà hàng trên địa bàn.

Thứ năm, hoàn thiện cơ sở pháp lý hướng tới Luật Không khí sạch. Chính quyền Bangkok đang rà soát hệ thống quy định đô thị nhằm bảo đảm tính minh bạch, sẵn sàng cho việc thực thi khi đạo luật về không khí sạch chính thức có hiệu lực.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Bangkok và PCD được kỳ vọng sẽ tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe dự phòng và tạo cơ sở cho các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí hiệu quả, bền vững tại khu vực đô thị.