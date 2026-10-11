Bangkok sẽ triển khai hệ thống vé chung tàu điện từ năm 2027

Hệ thống mới cho phép hành khách chuyển tuyến giữa các hệ thống tàu điện mà không phải trả thêm phí vào cổng lần hai, đồng thời áp trần giá vé tối đa 45 baht (khoảng 1,3 USD) cho mỗi lượt đi.

Một tuyến đường sắt chạy qua thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện nay, mạng lưới giao thông đường sắt tại Bangkok được vận hành độc lập bởi các đơn vị khác nhau, trong đó hai hệ thống chủ lực là Tàu điện trên cao (BTS - Skytrain) và Tàu điện ngầm (MRT) áp dụng hai loại thẻ và phương thức tính phí riêng biệt. Hành khách khi chuyển đổi giữa hệ thống trên cao và ngầm bắt buộc phải quẹt thẻ ra/vào cổng tại từng ga trung chuyển và thanh toán hai lần phí mở cổng ban đầu, khiến chi phí di chuyển hàng ngày của người dân tăng cao.

Phát biểu trong chương trình truyền hình "Thảo luận cùng Nội các Anutin" ngày 10/10, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết hệ thống vé chung ra đời nhằm xóa bỏ rào cản này, tạo sự kết nối liên thông và giảm gánh nặng tài chính cho người đi lại. Hiện chi phí đi lại hiện là khoản chi tiêu lớn của cư dân đô thị, trong đó nhiều người đang phải trả hơn 100 baht (gần 3 USD) mỗi ngày.

Theo đề án, hành khách sẽ chỉ trả phí mở cổng ban đầu là 17 baht, với tổng giá vé được khống chế ở mức tối đa 45 baht/lượt, bất kể hành khách di chuyển qua bao nhiêu tuyến tàu điện. Cơ quan Tàu điện ngầm Thái Lan sẽ chịu trách nhiệm quản lý hệ thống trung tâm này.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Giao thông Thái Lan lưu ý chính sách áp trần giá vé 45 baht này dự kiến trước mắt sẽ chỉ áp dụng đối với công dân Thái Lan (và người nước ngoài cư trú dài hạn có đăng ký) nhằm bảo đảm nguồn ngân sách trợ giá từ chính phủ. Đối với du khách quốc tế, hệ thống vẫn hỗ trợ thanh toán một chạm bằng thẻ ngân hàng (như Visa, Mastercard) để tăng tính tiện lợi khi qua cổng, nhưng sẽ áp dụng biểu giá thông thường. Ngân hàng Krungthai sẽ đảm nhận quản lý hệ thống dữ liệu hậu cần và phân bổ doanh thu giữa các nhà vận hành tuyến.

Bên cạnh giao thông đường sắt, ông Phiphat cho biết Tổ chức Quản lý Giao thông Công cộng Bangkok (BMTA) dự kiến sẽ tiếp nhận 2.320 xe buýt điện trong năm tới để gom và trung chuyển hành khách đến các ga tàu điện. Theo kế hoạch, 1.520 xe buýt điện sẽ được bàn giao từ tháng 3 đến tháng 5, và 800 xe còn lại bàn giao vào cuối tháng 12/2027, nhằm chuyển đổi toàn bộ đội xe buýt của BMTA sang xe điện vào cuối năm 2027.