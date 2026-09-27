Bangkok: Sân bay quốc tế Don Mueang bị ngập cục bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Thiên tai Campuchia Soth Kim Kolmony ngày 26/9 cho biết hơn 2.900 hộ gia đình tại nước này đã buộc phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tổng cộng 25.561 hộ gia đình tại 10 tỉnh của Campuchia.