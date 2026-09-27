Bangkok ngập diện rộng, những điều du khách cần biết ​

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Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) cho biết trong ngày 26 - 27.9, khu vực Bangkok và vùng lân cận có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng, nước tràn và lũ tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt dọc sông, kênh rạch.

Với du khách đang ở Bangkok hoặc có lịch đến thành phố trong thời điểm này, việc điều chỉnh lịch trình và phương án đi lại là điều cần tính đến.

Sân bay vẫn hoạt động, nhưng đường đến sân bay có thể mất nhiều thời gian

Hai sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn mở cửa và khai thác bình thường. Tuy nhiên, mưa lớn, ngập cục bộ và ùn tắc có thể ảnh hưởng đáng kể đến các tuyến đường kết nối sân bay. Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) khuyến nghị hành khách chủ động đi sớm, theo dõi tình hình giao thông và kiểm tra trực tiếp trạng thái chuyến bay với hãng hàng không trước khi rời nơi lưu trú.

Nếu đến Suvarnabhumi, du khách nên tránh tuyến đường qua Lat Krabang do tình trạng ngập nước nghiêm trọng. Motorway No. 7 hoặc tuyến Burapha Withi Expressway được khuyến nghị là các phương án thay thế phù hợp. Suvarnabhumi cũng khuyến cáo hành khách dành ít nhất 3 giờ cho chuyến bay quốc tế và 2 giờ cho chuyến bay nội địa, đồng thời theo dõi tình hình đường sá trước khi xuất phát.

Với Don Mueang, TAT khuyến nghị hành khách dự phòng thêm khoảng 2 - 3 giờ cho hành trình đến sân bay, tránh những tuyến đường đang ngập hoặc bị ảnh hưởng bởi nước đọng.

Trong khi đó, Airport Rail Link và SRT Red Line vẫn đang vận hành, tạo thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh giao thông đường bộ bị ảnh hưởng.

Đừng xem nhẹ việc di chuyển trong nội đô

Ngập lụt không xảy ra đồng đều ở mọi khu vực Bangkok, nhưng việc toàn thành phố được đưa vào phạm vi vùng chịu ảnh hưởng thiên tai cho thấy điều kiện đi lại đang thay đổi nhanh theo lượng mưa và mực nước.

TAT khuyến nghị du khách kiểm tra thời tiết, tình trạng ngập và hoạt động của phương tiện công cộng trước mỗi chuyến đi. Nếu phải đến một địa điểm nằm trong khu vực ngập, nên xuất phát sớm hơn kế hoạch và chuẩn bị sẵn tuyến đường hoặc phương tiện thay thế.

Đặc biệt, những khu vực thấp, gần sông hoặc kênh rạch cần được hạn chế tiếp cận khi nước tiếp tục dâng. Cảnh báo khẩn cấp qua hệ thống Cell Broadcast có thể được gửi trực tiếp đến điện thoại khi mực nước tại sông, kênh rạch đạt mức nguy hiểm.

Chính quyền Bangkok cũng đã đóng cửa tạm thời các trường học và khuyến khích công chức làm việc tại nhà nhằm giảm lượng phương tiện trên đường. Với khách du lịch, đây là lý do để hạn chế những chuyến đi không cần thiết trong thời điểm mưa lũ.

Nên chủ động chuẩn bị nước và đồ ăn tại nơi lưu trú

Mưa lớn kéo dài cũng tác động đến hoạt động mua sắm. Người dân địa phương đã đổ xô tích trữ thực phẩm, khiến một số siêu thị và cửa hàng tiện lợi thiếu hoặc hết những mặt hàng phổ biến như mì ăn liền, nước uống đóng chai và đồ hộp.

Trong điều kiện này, du khách không nên chờ đến khi cần mới đi mua nhu yếu phẩm. Việc chuẩn bị trước một lượng vừa đủ nước uống và đồ ăn nhẹ tại khách sạn hoặc nơi lưu trú sẽ giúp hạn chế phải di chuyển giữa lúc đường phố ngập nước.

Hệ thống trạm bơm của thành phố đang được vận hành hết công suất. Nếu mưa ngừng, dự kiến cần khoảng 2 - 3 ngày để rút hết nước ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Bangkok vẫn có thể đi lại, nhưng lịch trình cần linh hoạt

Việc toàn bộ 50 quận được đưa vào diện vùng thiên tai không đồng nghĩa mọi khu vực trong Bangkok đều bị ngập hoặc thành phố ngừng hoạt động. Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn và ngập cục bộ đang khiến việc đi lại khó dự đoán hơn bình thường. Chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển không cần thiết trong thời gian tình hình còn diễn biến phức tạp.

Vì vậy, với du khách đang ở Bangkok, ưu tiên lúc này là theo dõi cảnh báo chính thức, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi, dành thêm thời gian cho hành trình đến sân bay và tránh các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch khi có cảnh báo.

Nếu lịch trình không bắt buộc, việc điều chỉnh các điểm tham quan ngoài trời sang thời điểm khác cũng giúp giảm rủi ro bị mắc kẹt giữa lúc mưa lớn hoặc giao thông gián đoạn.