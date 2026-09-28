Bangkok khẩn trương tiêu thoát nước lũ trên toàn thành phố

Tình hình hiện đã được cải thiện ở một số nơi, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn nghiêm trọng, đặc biệt tại phía Đông và dọc các kênh lớn. Nhiều ô tô, xe máy bị bỏ lại trên đường khi nước dâng quá cao. Người dân phải lội nước đi mua nhu yếu phẩm và đưa đồ đạc lên chỗ cao để bảo vệ tài sản. Nhiều người dân lo ngại nước sẽ không rút ngay trong khi bắt đầu có dấu hiệu thiếu hụt thực phẩm.

Bangkok đã hứng chịu lượng mưa gần 300mm trong 48 giờ, khiến hệ thống kênh rạch và đường thủy quá tải, trong khi nhiều tuyến đường huyết mạch ngập sâu. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận.

Theo ước tính chính thức, nếu mưa tạnh hẳn, nước lũ sẽ rút trong vòng 2-3 ngày.

R.G