Bangkok đóng cửa trường học, đề nghị công chức làm việc tại nhà vì mưa lũ

Đường phố tại Bangkok, Thái Lan ngập nước. (Video: AP)

Sở Giáo dục Bangkok (Thái Lan) thông báo các trường học thuộc Chính quyền Thủ đô Bangkok (BMA) sẽ đóng cửa ngày 28/9 để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan đề nghị các cơ quan nhà nước xem xét cho công chức làm việc tại nhà trong hai ngày 28 và 29/9 do mưa lớn và ngập úng.

Theo BMA, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, ùn tắc giao thông, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân Bangkok, đe dọa an toàn và gây thiệt hại tài sản của người dân cũng như các cơ quan nhà nước.

Việc đóng cửa trường học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên. Trong thời gian này, các trường sẽ kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời chuẩn bị cho hoạt động giảng dạy và các kỳ thi học kỳ I năm học 2026.

Người dân tại thủ đô Bangkok, Thái Lan phải vật lộn để vượt qua những con đường ngập nước. (Ảnh: AP)

Các trường học được yêu cầu khẩn trương thông báo quyết định nghỉ học tới phụ huynh, đồng thời bố trí lịch học bù vào thời gian thích hợp.

Trước đó, ngày 25/9, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai thuộc BMA tuyên bố toàn bộ 50 quận của Bangkok là khu vực thiên tai, tạo cơ sở để chính quyền triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cảnh báo tình trạng ngập lụt đang “đe dọa tính mạng người dân” và có thể gây thiệt hại đối với tài sản công và tư. Theo ông, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực gần kênh rạch.

Chính phủ Thái Lan cũng ban hành cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt di chuyển đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.

Ông Sittipunt cho biết hơn 200 điểm trú ẩn đã được thiết lập trên toàn thành phố và khoảng 4.200 người đã chuyển tới đây.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và ùn tắc giao thông, làm đảo lộn đời sống thường nhật tại Bangkok. (Ảnh: AP)

Dù lượng mưa rất lớn, nhà chức trách nhận định nước sẽ rút dần khi mưa ngớt. Các lực lượng chức năng đang đẩy nhanh việc tiêu thoát nước tại những khu vực bị ngập.

Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu các cơ quan phối hợp ứng phó lũ lụt như một lực lượng thống nhất, ưu tiên cảnh báo nhanh, chủ động chuẩn bị và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

“Tôi muốn tất cả cơ quan phối hợp với nhau một cách hiệu quả và hỗ trợ người dân nhiều nhất có thể. Không được có suy nghĩ rằng đây là vấn đề của Thống đốc Bangkok. Đây là nhiệm vụ mà tất cả các cơ quan phải cùng nhau thực hiện,” ông nói.