Bangkok công bố tình trạng thiên tai ở toàn bộ 50 quận vì ngập lụt

Bangkok Post ngày 27/9 dẫn lời Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết, mưa lớn bắt đầu từ chiều 24/9, khiến lượng mưa tích lũy tại một số khu vực ở Thủ đô vượt 300 mm.

Nước tại các kênh đào dâng nhanh, gây ngập nhà dân và nhiều tuyến đường. Phía Đông Bangkok, đặc biệt là các khu vực Min Buri và Khlong Sam Wa, nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng.

Bangkok ngập lụt trên diện rộng do mưa lớn kéo dài. Lượng mưa tích lũy tại một số khu vực đã vượt 300 mm. Ảnh: Đồn cảnh sát Lat Phrao

Việc công bố tình trạng thiên tai trên toàn bộ 50 quận nhằm tạo điều kiện để các cơ quan huy động nguồn lực, cứu trợ và hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Chính quyền Bangkok đã chuẩn bị trường học làm nơi trú tạm, vận hành hệ thống bơm thoát nước và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các tuyến đường ngập.

Theo Bangkok Post, lực lượng phòng chống thiên tai điều thêm xuồng, xe vận chuyển người dân và máy bơm tới các điểm ngập sâu như Chatuchak, Suan Luang và Prawet.

Các trường thuộc chính quyền Bangkok sẽ tạm đóng cửa vào thứ hai, ngày 28/9, và tổ chức học bù sau đó. Chính phủ Thái Lan cũng đề nghị các cơ quan xem xét bố trí làm việc tại nhà đối với nhân viên ở những khu vực bị ảnh hưởng.

Các kệ tại một cửa hàng tiện ích ở khu vực Pracha Chuen trống trơn. Ảnh: Bangkok Post

Trong khi đó, sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn hoạt động bình thường theo thông tin được công bố hôm 26/9, nhưng du khách được khuyến nghị dành thêm thời gian di chuyển vì tình trạng ngập và ùn tắc trên đường tới sân bay.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã rút ngắn chuyến công tác tại London để trở về theo dõi công tác ứng phó. Trong cuộc họp trực tuyến trước khi lên đường, ông yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp trong dự báo thời tiết, quản lý nước, cứu trợ và điều tiết giao thông.

Trước đó, Thống đốc Bangkok Chadchart nhận định lượng mưa tại Thủ đô có thể giảm khi vùng áp thấp dịch chuyển, song thành phố vẫn cần thời gian để tiêu thoát nước tồn đọng. Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục cảnh báo mưa trong ngày 27/9, đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập tại những khu vực trũng thấp.