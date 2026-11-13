Bangkok - Cơ quan công quyền đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương đạt Chứng nhận Vàng về Bình đẳng giới

Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo (bên trái) trao Chứng nhận Vàng về Bình đẳng giới cho ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok

Hình mẫu quản trị đô thị hiện đại

Với đặc thù của một siêu đô thị sôi động bậc nhất Đông Nam Á, Bangkok đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo đảm sự công bằng cho mọi nhóm cư dân. Thay vì xem bình đẳng giới là một chương trình phúc lợi riêng lẻ, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) đã đưa lăng kính giới trở thành tiêu chuẩn cốt lõi trong quản trị đô thị - nỗ lực vừa được UNDP vinh danh ở hạng mục cao nhất ngày 11/11.

Người dân Thái Lan tham gia tuần hành Bangkok Pride để tôn vinh tình yêu, sự bình đẳng và sự hiện diện của phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh quyền được công nhận giới tính hợp pháp

Thái Lan từng gây chú ý trên truyền thông quốc tế về công bằng và hòa nhập vào tháng 1/2025 khi trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á thông qua Đạo luật Bình đẳng Hôn nhân. Chứng nhận Bình đẳng giới hạng Vàng của UNDP dành cho Bangkok giờ đây càng củng cố thêm danh tiếng của thành phố như một điểm đến cởi mở và là hình mẫu cho các đô thị khác noi theo.

Bà Niamh Collier-Smith - Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Thái Lan - nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc này: "Bangkok vừa thiết lập một chuẩn mực mới về giới cho các đô thị trên toàn cầu, chứng minh rằng bình đẳng giới là yếu tố cốt lõi trong cách các thành phố quản trị, cung cấp dịch vụ và xây dựng khả năng chống chịu. Đây chính là hình mẫu thực tiễn của nền quản trị đô thị bao trùm và sẵn sàng cho tương lai".

Ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok - phát biểu

Việc đạt chứng nhận Vàng trong khuôn khổ Dấu ấn Bình đẳng Giới của UNDP phản ánh quyết tâm của Bangkok trong việc trở thành một thành phố mà mọi hệ thống đều vận hành vì tất cả mọi người, nơi các dịch vụ công có khả năng đáp ứng linh hoạt, bao trùm và dựa trên nền tảng công bằng. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm vượt ra ngoài khuôn khổ chính sách để mang lại những cải thiện thực chất cho cuộc sống của người dân trên khắp Bangkok.

Ông Chadchart Sittipunt - Thống đốc Bangkok

Điểm đột phá trong cách làm của BMA là tính hệ thống. Trong suốt hành trình thực hiện Dấu ấn Giới, BMA đã lồng ghép các yếu tố giới vào hơn 200 dự án cấp thành phố gắn với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 5 (SDG 5), được hỗ trợ bởi hệ thống dữ liệu mở phân tách theo giới tính nhằm đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp hơn. Các hoạt động đã tác động sâu rộng đến đời sống hằng ngày của người dân thủ đô thông qua hai trụ cột thiết yếu:

- Nâng cao an toàn đô thị: Các dự án quy hoạch và chỉnh trang không gian công cộng được thiết kế lại nhằm giảm thiểu rủi ro bạo lực và quấy rối, giúp phụ nữ và trẻ em gái an tâm hơn khi di chuyển và sinh hoạt trong thành phố. Những nỗ lực này đã tạo tiền đề cho các sáng kiến như chương trình phát băng vệ sinh miễn phí và sáng kiến BKK Light - lắp đặt hơn 30.000 đèn đường LED dựa trên dữ liệu thời gian thực từ người dân để nâng cao an toàn đô thị.

- Mở rộng dịch vụ y tế bao trùm: Hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở được điều chỉnh để tiếp cận sâu rộng hơn tới các nhóm phụ nữ yếu thế, đáp ứng đúng và đủ nhu cầu y tế đặc thù theo giới. Cam kết này cũng đặc biệt chú trọng đến cộng đồng LGBTQI+. Trên khắp thành phố, 31 Phòng khám BKK Pride đã được thành lập, cung cấp các dịch vụ y tế công cộng an toàn và hòa nhập, đặc biệt dành cho người thuộc cộng đồng LGBTQI+, phục vụ hơn 8.400 lượt người.

Cân bằng giới trong bộ máy công quyền

Không chỉ hướng ra cộng đồng, BMA còn thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ ngay trong nội bộ cơ quan hành chính. Thành phố đã triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới trong khu vực công, bảo đảm sự ghi nhận công bằng đối với đóng góp của lao động nữ. Thành quả này còn được thể hiện qua việc thu hẹp khoảng cách tiền lương theo giới, giảm từ 3,1% xuống còn 0,9%.

BMA cũng tiên phong làm gương về bình đẳng giới ngay trong nội bộ. Cơ quan này áp dụng chế độ nghỉ thai sản 120 ngày cùng quyền tiếp cận các trung tâm chăm sóc trẻ em, hỗ trợ cân bằng tốt hơn giữa cuộc sống gia đình và sự phát triển nghề nghiệp; đồng thời là cơ quan công quyền địa phương đầu tiên cho phép nhân viên ăn mặc theo bản dạng giới của mình.

Bangkok được trao Chứng nhận Vàng về Bình đẳng giới

BMA cũng đang phá bỏ "trần kính" và các định kiến giới vốn hạn chế vai trò lãnh đạo của phụ nữ, qua đó đạt được sự cân bằng giới gần như tuyệt đối ở cấp quản lý: Phụ nữ chiếm 43% tổng lực lượng lao động của BMA và 50% ở cấp điều hành. Sự hiện diện bình đẳng của nữ giới ở các vị trí ra quyết định chính là bảo chứng để các chính sách của thành phố luôn sát thực tiễn và thấu hiểu nhu cầu của mọi công dân.

Vào thời điểm áp lực và làn sóng phản đối bình đẳng giới đang gia tăng, chứng nhận Vàng của Bangkok giống như một tia sáng trong đêm tối. Đây cũng là tín hiệu khẳng định cam kết của UNDP trong việc tiếp tục lên tiếng bảo vệ bình đẳng – và thông qua những công cụ như Dấu ấn Giới – tiếp tục đồng hành cùng những đơn vị tiên phong sẵn sàng dẫn dắt sự thay đổi.

Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo

Thành công của Chính quyền Đô thị Bangkok là minh chứng rõ nét cho nhận định của UNDP: Bình đẳng giới không phải là phần bổ sung, mà chính là thước đo sự ưu việt của nền hành chính công. Mô hình của Bangkok đang mở ra một hướng đi tham khảo giá trị cho các siêu đô thị trong khu vực trên hành trình xây dựng những thành phố an toàn, bao trùm và đáng sống hơn cho tất cả mọi người.

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa vinh danh 21 cơ quan công quyền đến từ 13 quốc gia vì những cải cách mang tính đột phá trong thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Các cơ quan được vinh danh năm 2026 hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, tư pháp, nông nghiệp, phòng chống tham nhũng, thuế và hải quan, giao thông vận tải cũng như chính quyền địa phương tại châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu - Trung Á và khu vực Mỹ Latinh - Caribe. Sáng kiến Chứng nhận Bình đẳng giới đang từng bước xây dựng một cộng đồng toàn cầu ngày càng lớn mạnh gồm các cơ quan công quyền cam kết tạo ra thay đổi bền vững. Tính đến tháng 10/2026, hơn 133 cơ quan công quyền tại 38 quốc gia, đại diện cho hơn 22 lĩnh vực, đang triển khai khung tiêu chuẩn này, tác động trực tiếp tới hơn 354.400 công chức, trong đó nữ giới chiếm 48%. Thống kê trên 50 cơ quan được trao giải tính đến nay cho thấy, 100% đơn vị đã thể chế hóa các mục tiêu bình đẳng giới và ban hành quy trình xử lý nghiêm minh, không khoan nhượng đối với hành vi quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, 84% đơn vị đã vận hành hệ thống thu thập dữ liệu phân tách theo giới tính đạt chuẩn và 65% ghi nhận chuyển biến rõ rệt về bình đẳng giới trong ít nhất hai chính sách hoặc chương trình trọng điểm.

Nguồn: UNDP