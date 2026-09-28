Bangkok cho phép công chức nghỉ làm, học sinh nghỉ học vì ngập lụt diện rộng

Chính quyền thành phố đã đóng cửa hàng trăm trường học trong ngày 28/9, trong khi Nội các Thái Lan cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ hai ngày 28-29/9 nhằm giảm ùn tắc và hỗ trợ cứu hộ.

Quyết định được đưa ra sau khi Bangkok công bố tình trạng thảm họa ngập lụt trên toàn bộ 50 quận. Chính quyền đã mở 233 điểm tránh trú tại các trường học, với sức chứa khoảng 15.000 người. Một trường học ở Kheha Romklao đã tiếp nhận khoảng 1.000 người.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, khiến việc đi lại và mua nhu yếu phẩm của người dân Bangkok gặp khó khăn.

Người dân dùng thuyền di chuyển do nước ngập sâu tại Bangkok. Video: X/ThaiEnquirer

Năm tuyến kênh chính tại Bangkok đang ở mức nguy cấp, khiến 93 tuyến đường bị ngập. Hệ thống thoát nước và trạm bơm hoạt động hết công suất 1.200 m³/giây để tiêu thoát khoảng 223 triệu m³ nước.

Ekkapob Pianpises, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho biết: "Các máy bơm đang hoạt động 24 giờ một ngày để đẩy nước ra sông Chao Phraya với tốc độ trung bình 50 triệu m³ mỗi ngày". Ông nói thêm: "Nếu không có thêm mưa lớn, nước ngập đọng ở Bangkok dự kiến sẽ rút trong vòng hai đến ba ngày".

Bộ Quốc phòng Thái Lan đã điều động hơn 10.000 quân nhân tham gia cứu hộ, trong khi chính quyền thành phố bố trí các điểm đỗ xe miễn phí và Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Thái Lan tiếp tục miễn phí cả 8 tuyến cao tốc đến hết ngày 29/9. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cũng tăng lưu lượng xả qua đập Chao Phraya lên 1.850 m³/giây từ ngày 26/9.

Dù nhiều tuyến đường bị tê liệt, sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang vẫn hoạt động bình thường. Hành khách được khuyến cáo sử dụng tuyến tàu điện Airport Rail Link nối sân bay Suvarnabhumi với trung tâm Bangkok hoặc các tuyến cao tốc do tình trạng ùn tắc và thiếu taxi.

Cơ quan khí tượng nước này dự báo mưa tại Bangkok và các tỉnh lân cận sẽ giảm dần từ ngày 28/9. Sau đợt ngập, chính quyền thành phố dự kiến nâng cấp hệ thống thoát nước, nạo vét các tuyến kênh trọng điểm và cải thiện công tác dự báo, cảnh báo thời tiết.