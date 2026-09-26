Bangkok ban bố tình trạng thảm họa vì ngập lụt kỷ lục

Người dân đẩy một chiếc xe trên đường phố ngập nước trong trận mưa lớn ở Bangkok , Thái Lan, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9 ban bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận của thủ đô, sau gần 48 giờ mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước, nhà dân và cơ sở kinh doanh bị ngập.

Mưa gần như không ngớt từ chiều 24/9 đã khiến hệ thống kênh rạch của Bangkok quá tải. Nước đục dâng cao, tràn khỏi các con kênh vào đường phố, nhà cửa và những cơ sở kinh doanh nằm dọc hai bên bờ.

Khu vực phía đông Bangkok và những nơi gần kênh rạch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại On Nut, người dân phải liên tục đóng bao cát để gia cố nhà cửa, trong khi nhiều tuyến đường biến thành những dòng nước khiến việc đi lại gần như tê liệt.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết lượng mưa trong khoảng ngày 24-26/9 đã lên gần 300 mm. Đến sáng 26/9, ít nhất 15 tuyến đường chính ở phía đông thủ đô bị ngập sâu. Phóng viên AFP ghi nhận tại nhiều khu dân cư, người dân phải lội qua những đoạn nước ngập đến ngang người.

"Nước cứ tràn vào. Bây giờ rất khó ra ngoài. Nước gần đến ngang thắt lưng tôi rồi", bà Somkid Pheuk-ngam, 67 tuổi, một tiểu thương sống gần con kênh ở phía bắc khu vực trung tâm Bangkok, nói.

Bà Somkid cho biết cửa hàng đã phải đóng cửa hai ngày vì nước ngập. Theo bà, khu vực này thường xuyên chịu cảnh ngập lụt nhưng đợt này nghiêm trọng hơn cả trận lũ lịch sử năm 2011.

“Tôi không thể đi đâu được”, bà nói.

Người dân lội qua vùng nước ngập đến đầu gối tại Bangkok (Thái Lan) ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Bangkok kích hoạt quyền ứng phó đặc biệt

Quyết định ban bố tình trạng thảm họa được Cơ quan Quản lý Bangkok (BMA) áp dụng trên toàn bộ 50 quận, cho phép chính quyền địa phương kích hoạt các quyền hạn đặc biệt để ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Các trạm bơm của thành phố đang hoạt động hết công suất, với tổng lưu lượng khoảng 1.200 m3/s. Công nhân đô thị cũng làm việc liên tục để khơi thông đường sá và hỗ trợ thoát nước.

Tuy nhiên, hệ thống kênh rạch của Bangkok hiện đã đầy nước, khiến việc bơm và điều tiết trở nên khó khăn hơn, theo Bangkok Post.

“Vấn đề lớn nhất của chúng ta là hệ thống kênh rạch hiện đã đầy nước”, ông Chadchart nói, cho biết chính quyền đang phối hợp với các tỉnh lân cận để điều tiết nước theo những hướng khác, qua đó giảm lượng nước đổ về Bangkok.

Nước lũ cũng tràn vào thủ đô từ các tỉnh Nonthaburi và Pathum Thani. Theo ông Chadchart, một vùng áp thấp đang khiến các đợt mưa liên tục di chuyển qua khu vực Đại đô thị Bangkok.

“Mưa vẫn trút xuống và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để bơm nước ra ngoài, nhưng các kênh đều đã đầy”, ông nói, đồng thời khuyến cáo người dân đưa ôtô đến những khu vực cao hơn.

Thống đốc Bangkok cũng kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và chuyển đồ đạc lên những vị trí cao hơn. Ông khẳng định người dân không nên hoảng loạn trước nguy cơ thiếu lương thực do một số tuyến đường bị chia cắt.

Khoảng 980 người hiện được sơ tán đến các trung tâm tạm thời, trong khi lực lượng chức năng đã đưa 36 bệnh nhân nằm liệt giường đến bệnh viện. Những người phụ thuộc vào thiết bị y tế được khuyến cáo cân nhắc ở lại bệnh viện trong thời gian tình hình chưa ổn định.

Đến chiều 26/9, ông Chadchart cho biết tình hình đã “ổn định hơn”. Nếu mưa ngừng, Bangkok có thể cần thêm 2-3 ngày để thoát hết nước ngập.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã quyết định rút ngắn chuyến công du Anh để trở về nước.

Đường phố Bangkok ngập nước. Ảnh: Reuters.

Lượng mưa vượt xa mức trung bình

Bangkok vốn được mệnh danh là “Venice của phương Đông” nhờ mạng lưới kênh rạch dày đặc. Thành phố được xây dựng trên một vùng đầm lầy cũ và chỉ cao khoảng 1,5 m so với mực nước biển, khiến thủ đô đặc biệt dễ tổn thương trước ngập lụt.

Tháng 9 thường là cao điểm mùa mưa tại Bangkok. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay đã vượt xa mức trung bình nhiều năm.

Theo Cục Thoát nước và Xử lý Nước thải Bangkok, thành phố ghi nhận 487 mm mưa từ ngày 1 đến 25/9, cao hơn nhiều so với mức trung bình gần 269 mm trong cùng kỳ giai đoạn 1991-2020.

Đợt ngập hiện tại gợi lại trận lũ lịch sử năm 2011, khi lũ lụt trên diện rộng tại Thái Lan khiến hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hàng triệu ngôi nhà.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của những hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng trong bối cảnh Trái Đất ngày càng nóng lên.