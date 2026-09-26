Bangkok ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ nghiêm trọng

Mưa bắt đầu từ chiều 24/9 và kéo dài gần như liên tục. Lượng mưa tại các quận phía đông như Min Buri, Khlong Sam Wa và Saphan Sung gần 300 mm. Khoảng 14 triệu m³ nước mưa đã tích tụ chỉ trong đêm 24-25/9, vượt khả năng thoát nước của thành phố. Nước từ các tỉnh Nonthaburi và Pathum Thani cũng tiếp tục đổ về Bangkok.

Trước đó, chính quyền chỉ ban bố tình trạng thảm họa tại ba quận Nong Chok, Suan Luang và Khan Na Yao. Việc mở rộng ra toàn thành phố cho phép chính quyền huy động lực lượng cứu hộ, ngân sách khẩn cấp và hỗ trợ người dân theo Luật Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai năm 2007.

Bangkok chìm trong biển nước. Video: X/ThaiEnquirer

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết chính quyền đang tăng tốc bơm thoát nước nhưng các kênh rạch đã đầy. "Mưa vẫn tiếp tục rơi và chúng tôi đang làm hết sức mình. Chúng tôi đang cố gắng bơm nước ra, nhưng nước trong các kênh rạch đã đầy", ông nói.

Ông cảnh báo các khu vực ven kênh có nguy cơ cao và giải thích nguyên nhân ngập: "Vấn đề chính hiện nay không phải là đường ống bị tắc. Các kênh rạch đã đầy nước. Nước có thể chảy từ cống vào kênh, nhưng một khi kênh đã đầy thì nước không còn nơi nào để thoát".

Chính quyền Bangkok đã sử dụng các trường học làm nơi trú ẩn, phân bổ bao cát, hỗ trợ người dân di chuyển và xả nước vào hồ điều hòa Bueng Nong Bon, có dung tích khoảng 5 triệu m³, trước khi đưa nước ra sông Chao Phraya.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan sáng 26/9 phát cảnh báo khẩn trên toàn Bangkok, yêu cầu người dân kê cao đồ đạc do mực nước các kênh đã lên mức nguy hiểm. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ùn tắc, trong đó một số điểm được khuyến cáo xe nhỏ không lưu thông.

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) cho biết đang phân lũ vào hệ thống kênh hai bên sông Chao Phraya để duy trì lưu lượng xả qua đập ở mức 1.750 m³/giây. RID đánh giá Bangkok vẫn trong ngưỡng an toàn, song cảnh báo triều cường tuần tới có thể ảnh hưởng các khu dân cư ven sông ngoài đê bao.

Mưa lớn được dự báo kéo dài đến 28/9. Ông Natthapong Ruangpanyawut, lãnh đạo Đảng Prachachon, kêu gọi tăng cường máy bơm, áp dụng làm việc tại nhà và công bố các tuyến đường cấm lưu thông.