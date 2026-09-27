Bangkok ban bố tình trạng khẩn cấp do ngập lụt diện rộng

Ngập sâu tại thủ đô Bangkok, Thái Lan do mưa lớn ngày 26-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Quyết định này cho phép Bangkok kích hoạt các cơ chế tài chính và cứu hộ khẩn cấp, mở rộng phạm vi ứng phó từ một số quận bị ảnh hưởng nặng sang toàn thành phố. Nhiều khu vực, đặc biệt phía Đông Bangkok, ghi nhận mực nước dâng cao, gây ùn tắc nghiêm trọng và ảnh hưởng tới hoạt động đi lại.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết nguyên nhân do vùng áp thấp mạnh kết hợp gió mùa Tây Nam, khiến mưa lớn kéo dài. Lượng mưa từ đầu tháng 9 đến nay đã vượt xa mức trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ, bao gồm hệ thống cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại, miễn phí một số tuyến cao tốc và duy trì tổng đài hỗ trợ 24/7 cho người dân và du khách. Các sân bay cũng khuyến cáo hành khách đến sớm để tránh lỡ chuyến bay.

Ngập lụt kéo dài đã khiến người dân đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm, trong khi hệ thống bơm thoát nước của thành phố đang hoạt động tối đa. Giới chức cảnh báo tình hình có thể tiếp tục phức tạp nếu mưa lớn chưa chấm dứt.