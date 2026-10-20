Bảng xếp hạng vòng 4 V-League 2026-2027: Ngôi đầu đổi chủ

Tối 19/10, vòng 4 V-League 2026-2027 khép lại với chiến thắng 1-0 của CLB Công an TP.HCM trước Thể Công Viettel.

Ninh Bình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 sau vòng 4.

Ở những trận đấu đáng chú ý trước đó, Ninh Bình đánh bại HAGL 4-3, trong khi Công an Hà Nội bất ngờ để thua Hà Nội FC 1-2 ở trận derby Thủ đô.

Những kết quả này khiến bảng xếp hạng có nhiều thay đổi, đặc biệt là cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng ở nhóm dẫn đầu.

Đáng chú ý, Ninh Bình chính thức vươn lên vị trí số một sau chiến thắng kịch tính 4-3 trước HAGL. Kết quả này giúp Ninh Bình nâng tổng số điểm lên 10 sau 4 vòng.

Tính đến hết vòng 4 V-League 2026-2027, đội bóng Cố đô đang sở hữu hàng công tốt nhất giải với 11 bàn thắng. Tuy nhiên, Ninh Bình cũng đã để thủng lưới 6 lần, cho thấy hàng phòng ngự vẫn còn những hạn chế.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đánh mất ngôi đầu bảng sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

Trước vòng đấu này, đoàn quân của HLV Mano Polking dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới.

Tuy nhiên, thất bại trước Hà Nội FC khiến Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi toàn thắng và rơi xuống vị trí thứ hai với 9 điểm, kém Ninh Bình 1 điểm.

Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng V-League là Sông Lam Nghệ An (SLNA) với 8 điểm sau 4 trận.

Ở vòng đấu này, đội bóng xứ Nghệ hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2, qua đó duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đáng chú ý, SLNA cùng Ninh Bình là hai đội duy nhất chưa phải nhận thất bại từ đầu mùa. Đây là thành tích khá ấn tượng đối với đội bóng vốn không được đánh giá quá cao trước giải.

Ở nhóm giữa bảng, Thép Xanh Nam Định, Công an TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng có 7 điểm, lần lượt đứng từ vị trí thứ 4 đến thứ 6.

Trong khi đó, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội FC cùng có 6 điểm, xếp từ vị trí thứ 7 đến thứ 9. Tân binh Bắc Ninh đứng thứ 10 với 4 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi để thua Công an TP.HCM 0-1, qua đó nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại V-League.

Sau 4 vòng, đội bóng áo lính mới có 3 điểm, ghi 3 bàn và để thủng lưới 5 lần, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Xếp ngay sau là HAGL với cùng 3 điểm. Sau 4 trận, HAGL ghi được 7 bàn nhưng để thủng lưới tới 11 lần.

Đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng sau vòng 4 là SHB Đà Nẵng với 3 điểm. Đây là thành tích đáng báo động đối với đội bóng sông Hàn và họ cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, tân binh Đồng Nai vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc khi mới chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận đã đấu ở mùa giải này và đứng cuối bảng.

Thành tích này phần nào phản ánh những khó khăn về lực lượng của Đồng Nai. Bên cạnh đó, lối chơi của đội bóng vẫn chưa được hoàn thiện và còn bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu tổ chức phòng ngự.

Do đó, Đồng Nai cần phải xốc lại tinh thần để hướng đến những kết quả tích cực hơn nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua trụ hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2026-2027 sau vòng 4.