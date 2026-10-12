Bảng xếp hạng vòng 3 V-League 2026-2027: CLB Công an Hà Nội dẫn đầu

Tối 11/10, hai trận đấu cuối cùng của vòng 3 V-League 2026-2027 đã diễn ra. Theo đó, Hà Nội FC giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Bắc Ninh, trong khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) hòa CLB Công an TP.HCM với tỷ số 1-1.

CLB Công an Hà Nội đang toàn thắng tại V-League 2026-2027.

Ở những trận đấu trước đó, HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng 3-0, Thanh Hóa thắng Hải Phòng 2-1, Thép Xanh Nam Định hòa Ninh Bình 1-1 và Thể Công Viettel bất ngờ để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-3 ngay trên sân nhà.

Trong trận đấu sớm của vòng 3, CLB Công an Hà Nội (CAHN) cũng có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tân binh Đồng Nai.

Với những kết quả này, bảng xếp hạng V-League 2026-2027 sau vòng 3 đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là sự vươn lên của một số đội bóng không được đánh giá quá cao trước mùa giải.

Ở cuộc đua vô địch, CAHN tiếp tục khẳng định sức mạnh khi độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

Đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking đã ghi được 6 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Đây cũng là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng sau ba vòng đầu tiên.

Với chất lượng đội hình đồng đều cùng phong độ ổn định, CAHN đang cho thấy họ là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League mùa này.

Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an vẫn đang chịu sức ép từ hai đối thủ bám đuổi là Ninh Bình và SLNA.

Trong đó, Ninh Bình tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau trận hòa trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 3.

Sau ba trận đấu, đội bóng Cố đô có 7 điểm với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 7 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần. Thành tích này giúp Ninh Bình giữ vị trí thứ hai, kém CAHN 2 điểm.

Với việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, Ninh Bình đang cho thấy khả năng cạnh tranh trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn cần duy trì sự ổn định nếu muốn tiếp tục bám đuổi CAHN.

Một trong những bất ngờ lớn nhất sau 3 vòng đầu tiên chính là màn trình diễn ấn tượng của SLNA.

Đội bóng xứ Nghệ vốn không được đánh giá cao trước mùa giải nhưng đang thi đấu đầy tự tin. Sau hai chiến thắng ở những vòng đầu tiên, SLNA tiếp tục giành được 1 điểm trong cuộc tiếp đón CLB Công an TP.HCM.

Với 7 điểm sau 3 trận, SLNA đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm Ninh Bình nhưng xếp sau do kém về số bàn thắng ghi được.

Đáng chú ý, SLNA đã ghi 6 bàn và mới nhận 2 bàn thua. Đây là thành tích khá ấn tượng với đội bóng thường phải tập trung cho cuộc đua trụ hạng ở những mùa giải gần đây.

Một đội bóng khác cũng đang gây bất ngờ là Thanh Hóa. Dù không được đánh giá cao trước mùa giải, đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng tạo ra bất ngờ.

Ở vòng 3, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh có 6 điểm sau 3 trận, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Đứng ngay phía sau là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cùng 6 điểm. Đội bóng núi Hồng cũng tạo ra bất ngờ lớn khi đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ngay trên sân Hàng Đẫy.

Ở nhóm giữa bảng, Thép Xanh Nam Định đang có khởi đầu chưa thực sự tốt. Sau 3 trận, đội bóng thành Nam mới giành được 4 điểm với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Trận hòa 1-1 trước Ninh Bình khiến Thép Xanh Nam Định chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây là kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng đối với một đội bóng sở hữu lực lượng chất lượng và đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Đứng ngay phía sau là CLB Công an TP.HCM với cùng 4 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng, HAGL, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Bắc Ninh và SHB Đà Nẵng đều mới có 3 điểm.

Ở cuối bảng, tân binh Đồng Nai vẫn chưa có điểm nào sau 3 trận. Đáng chú ý, đội bóng này chưa ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 6 lần.

Bảng xếp hạng V-League 2026-2027 sau vòng 3.