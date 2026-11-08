Bảng xếp hạng V-League mới nhất ngày 8/11: Nam Định dẫn đầu, CAHN bám sát

Sau loạt trận ngày 7/11, cuộc đua tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LPBank 2026/27 có thêm nhiều diễn biến đáng chú ý. Công an Hà Nội tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Nam Định, trong khi Ninh Bình tìm lại niềm vui chiến thắng và Hoàng Anh Gia Lai tạo bất ngờ trước Hà Nội FC.

Vòng 7 sẽ khép lại tối 8/11 bằng cuộc đối đầu giữa Thể Công - Viettel và Đông Á Thanh Hóa. Kết quả trận đấu này có thể tác động trực tiếp đến vị trí của hai đội ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Hình minh họa.

Bảng xếp hạng V-League 2026/27 mới nhất ngày 8/11

Sau 6 trận của vòng 7, Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu với 16 điểm, nhiều hơn Công an Hà Nội 2 điểm. Sông Lam Nghệ An và Ninh Bình cùng có 13 điểm, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Đáng chú ý, Sông Lam Nghệ An là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại sau 7 trận. Trong khi đó, chiến thắng trước Công an TP.HCM giúp Công an Hà Nội củng cố vị trí trong nhóm tranh ngôi vô địch.

Bảng xếp hạng cập nhật trước trận Thể Công - Viettel gặp Thanh Hóa tối 8/11/2026. Hai đội này mới thi đấu 6 trận, các đội còn lại đã hoàn thành 7 trận. VPF

Khoảng cách giữa đội dẫn đầu và đội đứng thứ tư chỉ là 3 điểm. Điều này khiến cuộc đua vô địch vẫn rất rộng mở, nhất là khi mùa giải còn nhiều vòng đấu phía trước.

Ở nhóm cuối, Thể Công - Viettel và Thành phố Đồng Nai cùng có 4 điểm. Dù vậy, đội bóng áo lính vẫn còn một trận chưa đấu và có cơ hội cải thiện vị trí nếu giành kết quả thuận lợi trước Thanh Hóa.

Kết quả V-League vòng 7: CAHN thắng quan trọng, HAGL gây bất ngờ

Các trận đấu diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 mang đến nhiều kết quả đáng chú ý.

Chiến thắng 2-1 trên sân Hà Tĩnh giúp Nam Định tiếp tục giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch. Sau 7 trận, đội bóng thành Nam đã ghi 16 bàn và sở hữu hiệu số +10, tốt nhất giải tính đến thời điểm hiện tại.

Công an Hà Nội cũng có một vòng đấu thành công khi vượt qua Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Ba điểm quan trọng giúp đội bóng thủ đô nâng tổng điểm lên 14 và tiếp tục bám đuổi Nam Định.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội 2-1, qua đó có thêm động lực trong cuộc chiến cải thiện thứ hạng. Kết quả này cũng khiến Hà Nội FC tiếp tục gặp khó trong hành trình tìm lại vị thế ở nhóm đầu.

Ở một diễn biến khác, Sông Lam Nghệ An hòa Hải Phòng 2-2 trên sân Lạch Tray. Dù không giành trọn 3 điểm, đại diện xứ Nghệ vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.

Ninh Bình cũng giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh, qua đó tiếp tục hiện diện trong nhóm bốn đội dẫn đầu.

Lịch thi đấu V-League hôm nay 8/11: Thể Công - Viettel gặp Thanh Hóa

Trận đấu cuối cùng của vòng 7 là cơ hội quan trọng đối với cả Thể Công - Viettel lẫn Thanh Hóa.

Đội bóng áo lính đang có khởi đầu không như mong đợi và cần chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối. Trong khi đó, Thanh Hóa sẽ hướng đến một kết quả tích cực nhằm cải thiện vị trí và tạo khoảng cách an toàn với những đối thủ phía sau.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa cho Thể Công - Viettel, nhưng Thanh Hóa hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống phản công.

Đây là trận đấu đáng chú ý không chỉ với người hâm mộ hai đội mà còn với các câu lạc bộ đang cạnh tranh ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu V-League vòng 8: Nam Định gặp Hải Phòng, SLNA làm khách trước Viettel

Sau vòng 7, V-League 2026/27 sẽ trở lại từ ngày 20/11 với những cuộc đối đầu đáng chú ý trong khuôn khổ vòng 8.

Lịch theo VPF, giờ Việt Nam. Các trận đấu có thể được điều chỉnh theo thông báo của ban tổ chức. VPF

Tâm điểm vòng 8 là cuộc chạm trán giữa Nam Định và Hải Phòng trên sân Thiên Trường. Đội bóng thành Nam đang có lợi thế về điểm số và phong độ, nhưng Hải Phòng sở hữu hàng công có khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đáng chú ý trước Thể Công - Viettel. Đây là thử thách đối với chuỗi trận bất bại của đội bóng xứ Nghệ, đồng thời là cơ hội để đội chủ nhà cải thiện thành tích.

Ninh Bình cũng đứng trước chuyến làm khách không dễ dàng tại Đà Nẵng. Nếu muốn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, đội bóng cố đô cần hạn chế những sai sót từng khiến họ đánh rơi điểm số ở các vòng trước.

Riêng Công an Hà Nội sẽ thi đấu bù trận gặp Bắc Ninh vào ngày 25/12. Lịch thi đấu này khiến đội bóng thủ đô phải tính toán kỹ thể lực và phong độ khi bước vào giai đoạn cuối năm.

Cuộc đua vô địch V-League đang nóng lên từng vòng

Sau 7 vòng đấu, Nam Định cho thấy sự ổn định khi đứng đầu bảng với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Tuy nhiên, cách biệt 2 điểm với Công an Hà Nội vẫn chưa đủ để đội bóng thành Nam có thể yên tâm.

Công an Hà Nội đang dần khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Chiến thắng trước Công an TP.HCM không chỉ giúp họ cải thiện điểm số mà còn tạo thêm sức ép lên đội dẫn đầu.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất mùa giải. Việc duy trì thành tích bất bại sau 7 trận cho thấy đội bóng xứ Nghệ không còn là đối thủ dễ bị đánh bại, dù họ vẫn cần cải thiện khả năng chuyển những trận hòa thành chiến thắng.

Ninh Bình cũng là cái tên đáng theo dõi khi tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Với khoảng cách điểm số chưa lớn, cuộc cạnh tranh giữa các đội nhiều khả năng sẽ còn biến động mạnh trong những vòng đấu tới.

Ở phía cuối bảng, cuộc chiến tránh những vị trí bất lợi đang dần trở nên căng thẳng. Thể Công - Viettel, Thành phố Đồng Nai và Hoàng Anh Gia Lai đều cần tích lũy điểm số để tránh bị nhóm giữa bảng bỏ xa.

V-League 2026/27 vì thế đang có thế trận khá hấp dẫn: nhóm dẫn đầu chưa tạo được khoảng cách an toàn, trong khi những đội bóng ở nửa dưới vẫn còn nhiều cơ hội thay đổi vị trí. Kết quả trận đấu tối 8/11 và loạt trận vòng 8 sẽ tiếp tục tác động đến cục diện giải đấu.