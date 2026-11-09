Bảng xếp hạng V-League 2026-2027: Nam Định giữ ngôi đầu

Tối 8/11, vòng 7 V-League 2026-2027 chính thức khép lại với trận hòa 1-1 giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, cuộc đua ở nhóm đầu bảng tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi Nam Định, Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Ninh Bình đều có điểm ở vòng đấu này.

CLB Nam Định duy trì ngôi nhất bảng sau vòng 7 V-League 2026-2027.

Sau 7 trận, Nam Định tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 16 điểm, gồm 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng Thành Nam cũng đang sở hữu hàng công tốt nhất giải với 16 bàn thắng, đồng thời có hiệu số bàn thắng bại +10.

Ở vòng đấu vừa qua, Nam Định có chiến thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân khách. Trong trận đấu này, đội bóng thành Nam có bàn mở tỷ số nhờ công của Caio César nhưng gặp bất lợi khi Hồng Duy phải nhận thẻ đỏ ở phút 56. Dù thi đấu thiếu người, Nam Định vẫn nỗ lực tổ chức tấn công và có bàn thắng quyết định của Văn Vĩ ở phút 90+4, qua đó giành trọn 3 điểm.

Bám đuổi ngay phía sau là Công an Hà Nội với 14 điểm sau 7 trận. Tại vòng 7, Công an Hà Nội đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ hai và tiếp tục duy trì sức ép lên Nam Định trong cuộc đua vô địch.

Xếp thứ ba là Sông Lam Nghệ An với 13 điểm sau 7 trận. Đáng chú ý, đội bóng xứ Nghệ đang là đại diện duy nhất chưa phải nhận thất bại tại V-League 2026-2027 với 3 chiến thắng và 4 trận hòa. Ở vòng đấu gần nhất, Sông Lam Nghệ An có trận hòa 2-2 trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Dù tiếp tục duy trì thành tích bất bại, kết quả này khiến đội bóng xứ Nghệ không thể giữ vị trí thứ hai và bị Công an Hà Nội vượt qua.

Trong khi đó, Ninh Bình đứng thứ tư với cùng 13 điểm nhưng xếp sau Sông Lam Nghệ An do kém hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +6). Ở vòng 7, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh nhờ bàn thắng quyết định của tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát. Kết quả này giúp đội bóng tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, đồng thời duy trì khoảng cách 3 điểm với Nam Định.

Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng lần lượt thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (11 điểm), Hải Phòng và Công an TP.HCM (cùng có 10 điểm), Thanh Hóa, Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng (cùng có 9 điểm), cùng Bắc Ninh (8 điểm). Ở nhóm cuối bảng, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 12 với 6 điểm sau trận thắng Hà Nội FC.

Ngược lại, Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi đứng áp chót với 5 điểm sau 7 trận. Đáng chú ý, đội bóng áo lính đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại V-League. Chiến thắng duy nhất của Thể Công Viettel đến từ trận gặp Đồng Nai với tỷ số 2-0 ở vòng đấu mở màn.

Ở trận đấu mới nhất với Thanh Hóa, dù được thi đấu hơn người từ phút 33, Thể Công Viettel vẫn không thể giành chiến thắng. Phải đến phút 80, đội bóng áo lính mới tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của tiền vệ Doãn Ngọc Tân.

Trong khi đó, Đồng Nai vừa có chiến thắng sát nút 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 7. Đây là trận thắng đầu tiên của Đồng Nai tại V-League 2026-2027. Dù vậy, 3 điểm có được trước đội bóng sông Hàn vẫn chưa thể giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Bảng xếp hạng V-League 2026-2027 sau vòng 7.