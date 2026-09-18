Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026: Đứng nhì bảng C với 4 điểm

Ảnh minh họa (AI).

U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm ở lượt trận thứ hai khi đánh bại U23 Philippines với tỷ số 2-0.

Sau hai trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 4 điểm, với 1 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 3 bàn và để thủng lưới 1 bàn, hiệu số +2.

Bảng xếp hạng bảng C ASIAD 2026 ngày 18/9

U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1. Đến lượt trận thứ hai, đội tuyển giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines.

Trong trận gặp Philippines, U23 Việt Nam phải chờ tới phút 74 mới phá vỡ thế cân bằng. Từ đường chuyền dài của Đức Anh, Thanh Nhàn bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi tâng bóng qua thủ môn Guimaraes, mở tỷ số.

Đến phút 88, Lê Phát ấn định chiến thắng 2-0. Sau cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng dội xà ngang rồi chạm cột bật ra, tiền đạo U23 Việt Nam lao vào đánh đầu bồi thành công.

Ba điểm trước Philippines giúp U23 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, vị trí này thay đổi sau trận đấu diễn ra sau đó, khi U23 Uzbekistan vượt qua U23 Kuwait 2-0.

Uzbekistan dẫn đầu, Việt Nam đứng thứ hai

Với chiến thắng trước Kuwait, U23 Uzbekistan nâng thành tích lên 2 trận toàn thắng, ghi 7 bàn, thủng lưới 1 bàn, có hiệu số +6 và 6 điểm.

U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, kém Uzbekistan 2 điểm nhưng hơn Kuwait 3 điểm. U23 Philippines đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.

Cục diện này khiến hai trận đấu cuối bảng C ngày 22/9 có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc. U23 Việt Nam sẽ trực tiếp đối đầu đội đầu bảng Uzbekistan, trong khi Kuwait gặp Philippines.

Theo thể thức được nguồn ban đầu cung cấp, hai đội đứng đầu bảng C giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, U23 Việt Nam bước vào lượt cuối với lợi thế về điểm số so với Kuwait, nhưng thứ hạng chung cuộc vẫn phụ thuộc vào kết quả của hai trận đấu cuối.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng C

12h ngày 22/9: U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan.

12h ngày 22/9: U23 Philippines - U23 Kuwait.