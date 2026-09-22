Bảng xếp hạng U23 Việt Nam ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam nhì bảng C, giành vé tứ kết

Bảng xếp hạng bảng C ASIAD 2026

U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với 4 điểm sau 3 trận, gồm trận hòa U23 Kuwait 1-1, chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines và thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Trước lượt đấu cuối, Việt Nam đã có 4 điểm và đứng thứ hai bảng C sau Uzbekistan.

Ở trận cuối, hai bàn thắng của Urinboev Muhammadali và Ibraimov Nurlan khiến U23 Việt Nam không thể giành điểm trước Uzbekistan. Đội bóng Trung Á qua đó kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành 9 điểm và đứng đầu bảng C.

Tuy nhiên, kết quả ở trận đấu cùng giờ đã giúp U23 Việt Nam giữ chắc vị trí thứ hai. U23 Philippines vượt qua U23 Kuwait 2-1 nhờ bàn thắng quyết định trên chấm 11 m của Aldeguer ở những phút bù giờ.

Với kết quả này, Philippines có 3 điểm và vươn lên đứng thứ ba, còn Kuwait kết thúc vòng bảng với 1 điểm. U23 Việt Nam có 4 điểm, hơn Philippines 1 điểm và chính thức xếp nhì bảng C.

Theo thể thức môn bóng đá nam ASIAD 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, vì vậy U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam là hai đại diện của bảng C đi tiếp.

Kết quả của U23 Việt Nam tại bảng C

U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait

U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam

U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan

Như vậy, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng ASIAD 2026 ở vị trí thứ hai bảng C với 4 điểm, hiệu số 0 và giành vé vào tứ kết.