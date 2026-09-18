Bảng xếp hạng U23 Việt Nam ASIAD 2026 mới nhất: 4 điểm, tạm dẫn đầu bảng C

Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 mới nhất

Sau khi U23 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0, trận đấu còn lại của lượt hai bảng C giữa U23 Kuwait và U23 Uzbekistan đã kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho đội bóng Trung Á. Kết quả này đưa Uzbekistan lên 6 điểm và chính thức giành vé vào tứ kết, còn U23 Việt Nam đứng ngay phía sau với 4 điểm.

Với cục diện hiện tại, U23 Việt Nam đang nắm vị trí thứ hai và hơn Kuwait 3 điểm trước lượt đấu cuối. Quan trọng hơn, quyền tự quyết vẫn nằm hoàn toàn trong tay thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam có 4 điểm và nắm quyền tự quyết vé tứ kết

Điểm đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng lúc này không phải việc Việt Nam mất ngôi đầu vào tay Uzbekistan, mà là khoảng cách đã được tạo ra với đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Kuwait.

U23 Việt Nam có 4 điểm, còn Kuwait mới có 1 điểm. Vì vậy, chỉ cần hòa U23 Uzbekistan ở lượt cuối, Việt Nam sẽ nâng tổng điểm lên 5. Khi đó, dù Kuwait có thắng Philippines, đội bóng Tây Á cũng chỉ đạt tối đa 4 điểm và không thể vượt qua Việt Nam.

Điều này giúp nhiệm vụ của U23 Việt Nam trở nên rất rõ ràng: không thua Uzbekistan là chắc chắn vào tứ kết.

Nếu đánh bại Uzbekistan, Việt Nam thậm chí sẽ kết thúc vòng bảng với 7 điểm và vượt chính đối thủ này để chiếm ngôi đầu bảng C. Uzbekistan hiện có 6 điểm sau hai chiến thắng và đã chắc chắn đi tiếp.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam tạo lợi thế lớn

Bốn điểm mà U23 Việt Nam đang có đến từ trận hòa Kuwait 1-1 ở ngày ra quân và chiến thắng 2-0 trước Philippines tại lượt đấu thứ hai.

Trước Philippines, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh phải chờ đến phút 74 mới tìm được bàn mở tỷ số. Thanh Nhàn thoát xuống sau đường chuyền của Đức Anh rồi xử lý thành công để đưa Việt Nam vượt lên. Đến phút 88, Lê Phát ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm ở trận đấu này đặc biệt quan trọng bởi nó giúp Việt Nam bước vào lượt cuối với 4 điểm thay vì phải rơi vào tình thế buộc thắng Uzbekistan.

U23 Việt Nam cũng đang có hiệu số +2, với 3 bàn thắng và chỉ 1 lần để thủng lưới sau hai trận. Đây là một chỉ số đáng kể nếu đội phải bước vào kịch bản bằng điểm với Kuwait sau lượt đấu cuối.

Uzbekistan thắng Kuwait 2-0 mang lại lợi thế cho U23 Việt Nam

U23 Uzbekistan khép lại lượt trận thứ hai bằng chiến thắng 2-0 trước Kuwait. Đội bóng Trung Á có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 và bảo toàn lợi thế để giành chiến thắng, qua đó trở thành đội đầu tiên của bảng C có vé vào tứ kết.

Kết quả này đồng thời có lợi cho U23 Việt Nam. Kuwait vẫn chỉ có 1 điểm, đồng nghĩa đội bóng Tây Á không còn khả năng tự quyết vị trí thứ hai.

Kuwait buộc phải thắng Philippines ở lượt cuối để đạt 4 điểm, đồng thời chờ Việt Nam thua Uzbekistan. Chỉ khi cả hai điều kiện này xảy ra, Việt Nam và Kuwait mới cùng có 4 điểm và phải xét đến các tiêu chí phụ để xác định vị trí thứ hai.

Nếu Kuwait hòa hoặc thua Philippines, U23 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp ngay cả trong trường hợp thất bại trước Uzbekistan.

U23 Việt Nam cần gì để vào tứ kết ASIAD 2026?

Cục diện trước lượt cuối hiện khá thuận lợi cho U23 Việt Nam.

Nếu thắng Uzbekistan: Việt Nam có 7 điểm, chắc chắn vào tứ kết và kết thúc vòng bảng ở vị trí số một.

Nếu hòa Uzbekistan: Việt Nam có 5 điểm, chắc chắn đứng trong top 2 và giành vé tứ kết.

Nếu thua Uzbekistan: Việt Nam giữ nguyên 4 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần theo dõi trận Philippines - Kuwait. Nếu Kuwait không thắng, Việt Nam vẫn đứng thứ hai. Nếu Kuwait thắng, hai đội cùng có 4 điểm và thứ hạng phải được phân định bằng các tiêu chí phụ.

Như vậy, phương án đơn giản nhất với U23 Việt Nam là giành ít nhất một trận hòa trước Uzbekistan. Khi đó, kết quả của trận đấu còn lại hoàn toàn không còn ảnh hưởng đến tấm vé tứ kết của đội tuyển.

Trận U23 Việt Nam - Uzbekistan quyết định thứ hạng bảng C

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9 ở lượt cuối bảng C. Cùng thời điểm, U23 Philippines đối đầu U23 Kuwait.

Uzbekistan đã chắc suất vào tứ kết sau hai chiến thắng liên tiếp, còn Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trở thành đội thứ hai của bảng C đi tiếp.

So với tình thế sau trận hòa Kuwait ở ngày ra quân, U23 Việt Nam hiện đã có bước tiến đáng kể. Chiến thắng trước Philippines không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội tạo khoảng cách đủ lớn với Kuwait, từ đó bước vào trận cuối với nhiều lựa chọn hơn.

Mục tiêu trước Uzbekistan vì vậy rất cụ thể: giành ít nhất 1 điểm để tự định đoạt tấm vé tứ kết, thay vì phải chờ kết quả từ trận đấu cùng giờ.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng C

Hai trận diễn ra cùng giờ và sẽ xác định thứ hạng chung cuộc bảng C. Uzbekistan đã có vé, còn U23 Việt Nam đang chiếm lợi thế rõ rệt trong cuộc đua cho suất tứ kết còn lại.