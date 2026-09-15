Bảng xếp hạng U23 Việt Nam ASIAD 2026 mới nhất: 1 điểm sau trận hòa Kuwait

U23 Việt Nam được 1 điểm sau trận hòa Kuwait

U23 Việt Nam không thể giành trọn 3 điểm trong trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026 khi hòa U23 Kuwait 1-1 chiều 15/9.

Sau hiệp một không có bàn thắng, U23 Kuwait bất ngờ vượt lên ở phút 78. Boodai treo bóng từ cánh trái để Al Matar bật cao đánh đầu đập đất, đưa đại diện Tây Á dẫn 1-0.

U23 Việt Nam chỉ mất hai phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ quả phạt góc của Văn Thuận, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu hiểm hóc ở phút 80, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Hai đội không thể ghi thêm bàn trong khoảng thời gian còn lại và cùng có 1 điểm sau lượt đấu đầu tiên.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm và hiệu số +4.

Độc giả có thể theo dõi toàn bộ lịch đấu, kết quả và thông tin mới nhất tại chuyên trang ASIAD 2026 của Báo Lâm Đồng.

Bảng xếp hạng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Sau lượt trận đầu tiên của bảng C, cục diện như sau:

U23 Việt Nam và U23 Kuwait đang có cùng 1 điểm, cùng hiệu số 0 và cùng ghi một bàn sau trận hòa trực tiếp 1-1. Vì vậy, xét trên những chỉ số cơ bản sau lượt đầu, hai đội chưa tạo được khoảng cách rõ ràng và có thể xem là cùng nằm trong nhóm vị trí 2-3.

Bạn đọc có thể theo dõi bảng xếp hạng ASIAD 2026 mới nhất để cập nhật thứ hạng khi các trận đấu tiếp theo kết thúc.

U23 Việt Nam tiếc 2 điểm trước Kuwait

Một điểm trong trận mở màn chưa phải kết quả quá bất lợi, nhưng U23 Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi tạo ra nhiều cơ hội hơn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Ngay phút 4, Phi Hoàng đã có cơ hội dứt điểm sau đường căng ngang của Thanh Nhàn nhưng đưa bóng vọt xà.

Tình huống đáng tiếc nhất đến ở phút 8. Lê Phát đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc sau quả phạt góc, sau đó chính cầu thủ này đá bồi đưa bóng tiếp tục tìm đến xà ngang.

Quốc Việt, Quốc Cường, Minh Phúc và Nguyên Hoàng cũng lần lượt có những cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đặc biệt, Minh Phúc từng thoát xuống đối mặt thủ môn Shehab ở cuối hiệp một.

U23 Kuwait cũng tạo ra một số pha phản công nguy hiểm. Văn Bình phải nhiều lần cứu thua trước khi bị Al Matar đánh bại bằng cú đánh đầu ở phút 78.

Bàn gỡ của Ngọc Mỹ hai phút sau giúp U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại, nhưng trận hòa 1-1 đồng nghĩa đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không còn nhiều khoảng trống cho những cú sẩy chân ở hai lượt đấu tiếp theo.

Cục diện bảng C: Uzbekistan chiếm lợi thế lớn

Uzbekistan là đội hưởng lợi nhiều nhất sau lượt mở màn.

Chiến thắng 5-1 trước Philippines không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đại diện Trung Á sở hữu hiệu số +4. Đây có thể trở thành lợi thế quan trọng nếu các đội bằng điểm sau ba lượt trận.

Trong khi đó, Việt Nam và Kuwait mới có 1 điểm. Philippines chưa có điểm và đang chịu bất lợi lớn về hiệu số.

ASIAD 2026 chỉ có hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, vì vậy cuộc cạnh tranh ở bảng C diễn ra trực tiếp giữa bốn đội, không có vòng 1/8 để sửa sai.

Với U23 Việt Nam, trận gặp Philippines ở lượt hai vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Ba điểm sẽ giúp đội tuyển tạo khoảng cách với chính Philippines, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh với Kuwait và Uzbekistan.

U23 Việt Nam đứng trước trận phải thắng Philippines

Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Philippines. Trận đấu diễn ra lúc 13h30 ngày 18/9 tại Nagoya City Minato Soccer.

Philippines vừa thua Uzbekistan 1-5 nên bước vào lượt hai với áp lực rất lớn. Một thất bại nữa có thể khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng Đông Nam Á trở nên rất mong manh.

Đây đồng thời là cơ hội để U23 Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ có 4 điểm sau hai lượt. Khi đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể bước vào trận cuối gặp Uzbekistan với nhiều phương án hơn trong cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C.

Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm trước Philippines, U23 Việt Nam có nguy cơ phải giải quyết vé đi tiếp trong trận đấu khó nhất bảng với Uzbekistan.

Uzbekistan là thử thách lớn nhất

Sau Philippines, U23 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U23 Uzbekistan lúc 12h00 ngày 22/9. Cùng thời điểm, Philippines gặp Kuwait.

Uzbekistan đã phát đi lời cảnh báo ngay trận đầu bằng chiến thắng 5-1. Khả năng tạo áp lực, tốc độ triển khai tấn công và hiệu suất ghi bàn của đại diện Trung Á khiến đây nhiều khả năng là đối thủ khó nhất của Việt Nam tại bảng C.

Kịch bản lý tưởng với U23 Việt Nam là giành 3 điểm trước Philippines để nâng tổng điểm lên 4 trước lượt cuối. Khi đó, Việt Nam sẽ có vị thế thuận lợi hơn nhiều so với việc phải bước vào trận Uzbekistan trong tình cảnh buộc thắng.

Lịch thi đấu tiếp theo của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

Lịch thi đấu hai lượt còn lại được công bố với Philippines - Việt Nam vào ngày 18/9 và Việt Nam - Uzbekistan ngày 22/9.

Những đối thủ mạnh U23 Việt Nam có thể gặp nếu đi tiếp

Không chỉ Uzbekistan, môn bóng đá nam ASIAD 2026 còn quy tụ nhiều đại diện mạnh của châu Á.

U23 Nhật Bản là một trong những đội đáng chú ý ở bảng A. Bảng B có Trung Quốc, Iran, UAE và Triều Tiên, trong khi bảng D quy tụ Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar. Lịch vòng bảng cho thấy nhiều ứng viên mạnh sẽ phải cạnh tranh trực tiếp ngay từ giai đoạn đầu.

Đặc biệt, Hàn Quốc luôn là tên tuổi đáng chú ý tại đấu trường Asian Games, còn Nhật Bản và Uzbekistan sở hữu nền bóng đá trẻ thuộc nhóm mạnh của châu Á.

Với thể thức vào thẳng tứ kết, vị trí nhất hay nhì bảng C không chỉ mang ý nghĩa vượt qua vòng bảng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhánh đấu tiếp theo.

Trước khi nghĩ đến những đối thủ ở vòng knock-out, nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam vẫn rất rõ ràng: phải hướng tới chiến thắng trước Philippines ngày 18/9.

Một điểm trước Kuwait giúp Việt Nam chưa rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng, nhưng khoảng cách 2 điểm với Uzbekistan đồng nghĩa cuộc đua ngôi đầu đã bắt đầu khó khăn hơn. Trận đấu thứ hai vì thế có thể trở thành bước ngoặt trong hành trình của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026.