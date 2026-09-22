Bảng xếp hạng tỷ phú Việt Nam biến động: Ngôi vị số 2 đổi chủ

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes tối ngày 22/9, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện sở hữu khối tài sản 4,2 tỷ USD, tăng 149 triệu USD so với hôm qua.

Nếu so với đầu năm ở mức 2,8 tỷ USD, tài sản của bà Thảo hiện đã vọt tăng 50%.

Với khối tài sản này, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã vượt qua bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup để trở thành người giàu thứ hai Việt Nam sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo Forbes, bà Thảo là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và đứng vị trí thứ 1.011 những người giàu nhất hành tinh.

Tháng 3/2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lần đầu tiên chính thức được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Hành trình của nữ tỷ phú này liền với sự phát triển mạnh mẽ của Hãng bay Vietjet Air. Dưới sự điều hành của bà, Vietjet Air đã trở thành một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, mở rộng mạng bay quốc tế và góp phần thay đổi diện mạo ngành hàng không giá rẻ trong khu vực.

Bên cạnh Vietjet Air, bà Thảo còn tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác như tài chính, bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên, Vietjet Air vẫn là thương hiệu gắn liền với tên tuổi của bà và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng khối tài sản hàng tỷ USD.

Ngày 21/9 vừa qua, bà Thảo gây chú ý trên truyền thông khi bà tham dự nghi thức rung chuông mở phiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các khách mời.

Đáng chú ý, hình ảnh bà Phương Thảo cùng thông điệp chào mừng Việt Nam đồng loạt xuất hiện trên hệ thống màn hình điện tử tại sở giao dịch.

Hình ảnh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cùng thông điệp chào mừng Việt Nam đồng loạt xuất hiện trên hệ thống màn hình điện tử tại Sở giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: Vietjet.

Tại đây, bà Phương Thảo gặp gỡ lãnh đạo NYSE và trao đổi về triển vọng hợp tác giữa thị trường vốn Việt Nam và Hoa Kỳ, khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các quỹ đầu tư toàn cầu, cũng như kinh nghiệm về công nghệ giao dịch, quản trị, phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn niêm yết. Hai bên cũng thảo luận khả năng niêm yết song song tại Việt Nam và Mỹ đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ngoài bà Nguyễn Thị Phương Thảo, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam trên Forbes còn 7 đại diện khác.

Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup, hiện là người giàu nhất Việt Nam với 27,7 tỷ USD, xếp thứ 93 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup (vợ ông Vượng) đang sở hữu khối tài sản ròng 3 tỷ USD, xếp thứ 1.406 thế giới.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - tỷ phú Trần Đình Long - sở hữu 2,9 tỷ USD, xếp thứ 1.440 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank - đang nắm giữ 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.676 hành tinh.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup - hiện xếp thứ 1.982 thế giới với khối tài sản 2,1 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank xếp vị trí 3.017 thế giới với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, xếp thứ 3.017 thế giới.