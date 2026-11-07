Bảng xếp hạng thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2026: Toyota dẫn đầu, Tesla lao dốc mạnh
Toyota tiếp tục giữ ngôi thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2026 với 59,5 tỷ USD, dù giảm gần 20%. Tesla giảm mạnh 38% giá trị, trong khi Hyundai tăng trưởng và vượt Honda. Khoảng cách giữa Toyota với Mercedes-Benz và BMW vẫn rất lớn.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/bang-xep-hang-thuong-hieu-o-to-gia-tri-nhat-the-gioi-nam-2026-toyota-dan-dau-tesla-lao-doc-manh-d37310.html