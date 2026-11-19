Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng 11. Kết quả được xác định thông qua phân tích dữ liệu lớn từ ngày 12/10 đến 12/11, dựa trên các chỉ số về mức độ tham gia của khán giả, độ phủ truyền thông, tương tác, mức độ nhận diện cộng đồng và lượng người xem của 21 bộ phim truyền hình nổi bật.

Đáng chú ý, 100 Days of Deception xuất sắc chiếm vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 9.225.025 điểm. Đây là khoảng cách đáng kể so với những tác phẩm còn lại trong bảng xếp hạng.

100 Days of Deception do Kim Yoo Jung và Park Jinyoung đóng chính dẫn đầu BXH.

Trong phân tích từ khóa, các cụm từ liên quan đến bộ phim được tìm kiếm nhiều gồm Kim Yoo Jung, Kim Hyun Joo và Park Jinyoung. Những thuật ngữ gắn liền với tác phẩm cũng nổi bật với các nội dung như hồi hộp, cuốn hút và vượt qua. Đặc biệt, tỷ lệ phản ứng tích cực dành cho bộ phim đạt 96,73%, cho thấy mức độ đón nhận đáng chú ý từ công chúng.

Xếp ở vị trí thứ hai là Love on the Menu với 4.057.161 điểm. Tác phẩm tiếp tục giữ vững thứ hạng so với kỳ đánh giá trước, cho thấy sức hút ổn định trong cộng đồng khán giả.

Trong khi đó, The Remarried Empress đứng thứ ba với 3.385.401 điểm. Đây cũng là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm đáng kể trong tháng 11. Theo sau là Love in Disguise ở vị trí thứ tư. Bộ phim có sự tham gia của Yim Si Wan và Seol In Ah đang thu hút chú ý nhờ câu chuyện tình cảm kết hợp yếu tố giật gân, xoay quanh một người thừa kế tài phiệt trở thành nghi phạm trong vụ án mạng và nữ cựu sĩ quan đặc nhiệm bí mật tiếp cận anh để điều tra.

The Remarried Empress với dàn cast siêu khủng đứng vị trí thứ 3.

Đứng thứ năm là Doctor X với 2.823.543 điểm, khép lại nhóm 5 bộ phim dẫn đầu tháng này.

Ở những vị trí tiếp theo, Family Register xếp thứ sáu, Mommy to Mi Mi đứng thứ bảy và Dead-End Job giữ vị trí thứ tám. Between Steps đứng thứ chín, trong khi The Perfect Lie góp mặt ở vị trí thứ mười.

Các tác phẩm còn lại trong Top 20 lần lượt gồm A Love Other Than Yours, A Trap Called Desire, Final Table, Make Me Tingle, Possible Love, Take Charge of My Heart, Dive into You, Fly High Butterfly, Merry Berry Love và Happy Anding.

Doctor X của Kim Ji Won đứng hạng 5.

Bảng xếp hạng tháng 11 cho thấy sự cạnh tranh đáng chú ý giữa nhiều tác phẩm truyền hình Hàn Quốc. Đặc biệt, khoảng cách điểm số giữa nhóm dẫn đầu cũng phản ánh mức độ quan tâm khác biệt của khán giả dành cho từng bộ phim trong giai đoạn khảo sát.