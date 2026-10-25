Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 8: Man Utd rơi xuống vị trí 16

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 8

Man City đứt mạch toàn thắng khi thua Aston Villa 1-2. Thất bại đầu tiên trong mùa giải khiến Man City bị Arsenal bắt kịp ở vị trí đầu bảng (cùng 21 điểm).

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Manchester City

8

20

9

21

2

Arsenal

8

13

5

21

3

Brighton

8

23

7

16

4

Liverpool

8

11

8

15

5

Chelsea

8

17

15

13

6

Aston Villa

8

9

12

11

7

Brentford

8

14

9

11

8

Leeds United

8

9

6

11

9

Newcastle United

8

12

14

11

10

Hull City

8

9

8

10

11

Everton

8

8

9

10

12

Ipswich Town

8

12

16

10

13

Bournemouth

8

12

13

9

14

Tottenham

8

8

10

9

15

Fulham

8

8

10

8

16

Manchester United

8

10

13

7

17

Crystal Palace

8

9

19

7

18

Nottingham Forest

8

6

10

6

19

Coventry City

8

6

15

6

20

Sunderland

8

6

14

5

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Sunderland 0-0 Leeds United

Trận đấu giữa Sunderland và Leeds United mang đến những thống kê cân bằng. Mỗi đội kiểm soát bóng 50% và có 4 pha dứt điểm trúng đích. Không bên nào ghi bàn. Sunderland vẫn đứng cuối bảng xếp hạng.

Man Utd 0-3 Bournemouth

Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi thảm bại 0-3 trước Bournemouth. Huấn luyện viên Michael Carrick không sử dụng Bruno Fernandes và Matheus Cunha cũng chỉ được vào sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, toan tính chiến thuật của nhà cầm quân này không giúp “Quỷ đỏ” có điểm khi hàng thủ vẫn bộc lộ yếu kém.

Lần lượt Rayan, Marcus Tavernier và Evanilson tận dụng được điểm yếu của hệ thống phòng ngự đội chủ nhà để ghi bàn giúp Bournemouth giành 3 điểm.

Man Utd thua Bournemouth 0-3. (Ảnh: Reuters)

Crystal Palace 0-2 Newcastle United

Crystal Palace bị đẩy xuống sát nhóm “cầm đèn đỏ” sau trận thua Newcastle ngay trên sân nhà. Will Osula và Harvey Barnes ghi 2 bàn ở đầu hiệp 2 giúp đội khách giành chiến thắng.

Hull City 1-1 Brentford

Hull City và Brentford tạo nên trận đấu cân bằng, kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Oliver McBurnie đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 24 từ quả phạt đền. Dango Ouattara gỡ hòa để Brentford mang về 1 điểm.

Liverpool 2-0 Brighton

Chuỗi trận thăng hoa của Brighton và cá nhân Pascal Gross bị chặn đứng ở sân Anfield. Chính Gross phản lưới giúp Liverpool có bàn mở tỷ số ở phút 17. Sau đó chưa đầy 5 phút, Alexander Isak lập công nâng tỷ số lên 2-0.

Liverpool chỉ kiểm soát bóng 36% trong cả trận. Số cơ hội của họ cũng ít hơn (13 lần dứt điểm so với 17 lần của Brighton). Dù vậy, đội chủ nhà giữ được tỷ số 2-0 và giành 3 điểm.

Liverpool (áo đỏ) thắng Brighton 2-0. (Ảnh: Reuters)

Chelsea 0-2 Tottenham

Đội chủ nhà sụp đổ vì 2 bàn thua và 1 thẻ đỏ trong vòng 10 phút. Tottenham cầm bóng tới 69% và thực hiện 15 pha dứt điểm, hoàn toàn vượt trội so với Chelsea.

Từ phút 77 đến 87, Chelsea liên tiếp thủng lưới, mất người rồi tiếp tục nhận bàn thua. Mike Penders đấm bóng về lưới nhà giúp Tottenham mở tỷ số. Cole Palmer nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Cú sút xa của Mathys Tel sau đó đánh gục hy vọng của Chelsea.

Chelsea thua Tottenham 0-2. (Ảnh: Reuters)

Arsenal 2-0 Everton

Cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều đến từ các trung vệ. Ezri Konsa tận dụng tình huống lộn xộn trong pha phạt góc ở đầu trận để ghi bàn mở tỷ số. Gabriel Magalhaes đón quả tạt của Ben White và đánh đầu tung lưới Everton ở phút 68.

Arsenal kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tung ra 20 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần trúng đích và không ghi thêm bàn thắng.

Arsenal thắng Everton 2-0. (Ảnh: Reuters)

Coventry City 0-1 Fulham

Coventry tiếp tục bị giữ lại ở nhóm cuối bảng xếp hạng sau khi thua Fulham 0-1 trên sân nhà. Oscar Bobb là tác giả bàn thắng duy nhất.

Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest

Nottingham Forest ghi bàn trước (Neco Williams ở phút 13) và áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, đội khách không thể có 3 điểm rời sân Portman Road. Pha lập công của Julio Enciso giúp Ipswich Town giữ lại 1 điểm.

Aston Villa 2-1 Man City

Nicolas Jackson là nhân vật chính của trận đấu với cú đúp bàn thắng. Tiền đạo của Aston Villa mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Erling Haaland giúp Man City gỡ hòa đầu hiệp 2 nhưng Jackson nhanh chóng lập công đưa đội chủ nhà vượt lên lần thứ hai.

Man City kiểm soát bóng 64%, tạo ra số cơ hội nhiều gấp đôi đối thủ và có 7 pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Zion Suzuki và hàng thủ Aston Villa khiến Man City phải chịu thất bại đầu tiên tại giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Jackson giúp Aston Villa thắng Man City 2-0. (Ảnh: Reuters)