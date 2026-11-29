Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 12 mới nhất

Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận Nottingham Forest thắng Chelsea 3-2. Man Utd thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Brentford.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

12

19

9

29

2

Manchester City

12

24

16

23

3

Brighton

12

26

10

22

4

Liverpool

12

19

11

22

5

Bournemouth

12

20

15

21

6

Brentford

12

24

11

20

7

Leeds United

12

17

9

20

8

Tottenham

12

14

11

18

9

Hull City

12

16

13

17

10

Everton

12

13

15

17

11

Chelsea

12

22

23

16

12

Newcastle United

12

16

18

16

13

Aston Villa

12

16

19

15

14

Nottingham Forest

12

12

17

12

15

Ipswich Town

12

17

24

12

16

Coventry City

12

13

24

12

17

Fulham

12

12

15

11

18

Sunderland

12

8

19

9

19

Manchester United

12

14

27

8

20

Crystal Palace

12

14

30

7

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Man Utd 0-4 Brentford

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng Manchester United trải qua trận thảm bại thứ hai liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh. Sau 2 trận đấu đầu tiên của thầy mới, “Quỷ đỏ” thủng lưới tổng cộng 7 lần, chưa ghi được bàn thắng nào và có nguy cơ rơi xuống cuối bảng xếp hạng sau vòng 12.

Dango Ouattara kiến tạo cho Callum Wilson ghi 2 bàn trong hiệp 1. Cũng chính Ouattara chuyền bóng để Kristoffer Ajer nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 82. Kevin Schade ấn định chiến thắng 4-0 cho Brentford trong thời gian bù giờ.

Man Utd thảm bại 0-4 trước Brentford. (Ảnh: Reuters)

Leeds 3-0 Coventry City

Sean Longstaff có trận đấu đáng nhớ. Anh kiến tạo cho Dominic Calvert-Lewin mở tỷ số, sau đó ghi 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Leeds United duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Nottingham Forest 3-2 Chelsea

Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng 35%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 nhưng ghi tới 3 bàn vào lưới Chelsea. Hàng phòng ngự yếu kém tiếp tục khiến đội khách trả giá.

Igor Jesus mở tỷ số ở phút thứ 5. Sang hiệp 2, Morgan Gibbs-White lập cú đúp cho Nottingham Forest. Emanuel Emegha vào sân ghi 2 bàn cũng không đủ để cứu điểm cho Chelsea.

Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Chelsea.

Nottingham Forest (áo đỏ) thắng Chelsea 3-2. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 12

Thứ Bảy, 28/11/2026

03:00

Sân City Ground

Nottingham Forest

3-2

Chelsea

▶FPT Play

22:00

Sân Old Trafford

Man Utd

VS

Brentford

▶FPT Play

22:00

Sân Elland Road

Leeds

VS

Coventry

▶FPT Play

Chủ Nhật, 29/11/2026

00:30

Sân Portman Road

Ipswich Town

VS

Aston Villa

▶FPT Play

19:00

Sân Hill Dickinson

Everton

VS

Liverpool

▶FPT Play

21:05

Sân American Express

Brighton

VS

Newcastle

▶FPT Play

21:05

Sân Craven Cottage

Fulham

VS

Bournemouth

▶FPT Play

21:05

Sân Stadium of Light

Sunderland

VS

Tottenham

▶FPT Play

21:05

Sân Selhurst Park

Crystal Palace

VS

Hull City

▶FPT Play

23:30

Sân Emirates

Arsenal

VS

Man City

▶FPT Play