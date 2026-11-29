Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 12: Man Utd chưa xuống cuối
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 12 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 12 mới nhất
Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận Nottingham Forest thắng Chelsea 3-2. Man Utd thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Brentford.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.
BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
TĐ
BT
BB
Đ
1
12
19
9
29
2
12
24
16
23
3
Brighton
12
26
10
22
4
12
19
11
22
5
Bournemouth
12
20
15
21
6
12
24
11
20
7
Leeds United
12
17
9
20
8
Tottenham
12
14
11
18
9
Hull City
12
16
13
17
10
Everton
12
13
15
17
11
12
22
23
16
12
Newcastle United
12
16
18
16
13
Aston Villa
12
16
19
15
14
Nottingham Forest
12
12
17
12
15
12
17
24
12
16
Coventry City
12
13
24
12
17
Fulham
12
12
15
11
18
Sunderland
12
8
19
9
19
12
14
27
8
20
Crystal Palace
12
14
30
7
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Man Utd 0-4 Brentford
Huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng Manchester United trải qua trận thảm bại thứ hai liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh. Sau 2 trận đấu đầu tiên của thầy mới, “Quỷ đỏ” thủng lưới tổng cộng 7 lần, chưa ghi được bàn thắng nào và có nguy cơ rơi xuống cuối bảng xếp hạng sau vòng 12.
Dango Ouattara kiến tạo cho Callum Wilson ghi 2 bàn trong hiệp 1. Cũng chính Ouattara chuyền bóng để Kristoffer Ajer nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 82. Kevin Schade ấn định chiến thắng 4-0 cho Brentford trong thời gian bù giờ.
Leeds 3-0 Coventry City
Sean Longstaff có trận đấu đáng nhớ. Anh kiến tạo cho Dominic Calvert-Lewin mở tỷ số, sau đó ghi 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Leeds United duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.
Nottingham Forest 3-2 Chelsea
Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng 35%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 nhưng ghi tới 3 bàn vào lưới Chelsea. Hàng phòng ngự yếu kém tiếp tục khiến đội khách trả giá.
Igor Jesus mở tỷ số ở phút thứ 5. Sang hiệp 2, Morgan Gibbs-White lập cú đúp cho Nottingham Forest. Emanuel Emegha vào sân ghi 2 bàn cũng không đủ để cứu điểm cho Chelsea.
Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Chelsea.
Lịch thi đấu vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh
LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 12
Thứ Bảy, 28/11/2026
03:00
Sân City Ground
Nottingham Forest
3-2
Chelsea
▶FPT Play
22:00
Sân Old Trafford
Man Utd
VS
Brentford
▶FPT Play
22:00
Sân Elland Road
Leeds
VS
Coventry
▶FPT Play
Chủ Nhật, 29/11/2026
00:30
Sân Portman Road
Ipswich Town
VS
Aston Villa
▶FPT Play
19:00
Sân Hill Dickinson
Everton
VS
Liverpool
▶FPT Play
21:05
Sân American Express
Brighton
VS
Newcastle
▶FPT Play
21:05
Sân Craven Cottage
Fulham
VS
Bournemouth
▶FPT Play
21:05
Sân Stadium of Light
Sunderland
VS
Tottenham
▶FPT Play
21:05
Sân Selhurst Park
Crystal Palace
VS
Hull City
▶FPT Play
23:30
Sân Emirates
Arsenal
VS
Man City
▶FPT Play
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ket-qua-ngoai-hang-anh-2026-2027-vong-12-bang-xep-hang-moi-nhat-ar1054205.html