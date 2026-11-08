Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal vững ngôi đầu, M.U rơi xuống nhóm xuống hạng

Arsenal củng cố ngôi đầu, Man City và Tottenham liên tiếp sảy chân

Đội trưởng Arsenal Martin Odegaard ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trong trận đấu với Hull City. (Nguồn: The Guardian)

Tại vòng 10 Ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp đón Hull City trên sân Emirates với mục tiêu duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Tuy nhiên, dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương.

Phải đến phút 72, đội trưởng Martin Odegaard mới ghi bàn thắng duy nhất, giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta giành chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, Arsenal tiếp tục giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng với 27 điểm.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa đội bóng thành London và Man City đã được nới rộng lên 6 điểm, qua đó tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Man City tiếp tục gây thất vọng khi để Nottingham Forest đánh bại với tỷ số 3-1.

Tiền đạo Liam Delap trở thành nhân tố nổi bật của đội chủ nhà với cú đúp ở các phút 18 và 73. Bàn thắng còn lại được ghi bởi cầu thủ Jair Cunha, trong khi tiền vệ Rayan Cherki lập công cho đội khách.

Đây đã là thất bại thứ ba liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Dù vẫn đứng thứ hai với 21 điểm, đoàn quân thành Manchester đang đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí khi Brighton, đội xếp ngay phía sau với 19 điểm, chưa thi đấu vòng 10.

Cùng chung tình cảnh, Tottenham nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Elland Road của Leeds United.

Dù kiểm soát bóng tới 65%, đội bóng do HLV Roberto De Zerbi dẫn dắt chỉ tung ra 6 cú sút và không thể ghi bàn. Ngược lại, tiền đạo Noah Okafor tận dụng cơ hội ở phút 79 để mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Sau trận thua thứ tư kể từ đầu mùa, Tottenham tụt xuống vị trí thứ 10 với 12 điểm. Trong khi đó, Leeds United vươn lên thứ tám sau khi nâng tổng điểm lên 14.

M.U rơi xuống vị trí thứ 18, cuộc đua trụ hạng thêm căng thẳng

Ở nhóm cuối bảng, chiến thắng trước Man City giúp Nottingham Forest cải thiện đáng kể vị trí.

Theo đó, đội bóng này có 9 điểm sau 10 vòng đấu và vươn lên thứ 16, vượt qua Coventry nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đáng chú ý, kết quả trên trực tiếp đẩy M.U xuống vị trí thứ 18, thuộc nhóm ba đội có nguy cơ xuống hạng.

Đội chủ sân Old Trafford hiện mới giành được 7 điểm sau 9 trận, cho thấy những khó khăn đáng kể trong giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, M.U vẫn còn cơ hội thoát khỏi nhóm cuối bảng khi đối đầu Aston Villa vào lúc 23 giờ 30 ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng thành Manchester cải thiện điểm số và giảm bớt sức ép trong cuộc đua trụ hạng.

Ở các trận đấu khác thuộc vòng 10, Fulham hòa Newcastle với tỷ số 1-1, trong khi Everton giành chiến thắng 3-1 trước Coventry.

(tổng hợp)