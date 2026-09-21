Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất: Man Utd đứng thứ 13

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ 22/8 đến 30/5. Giải đấu có 20 câu lạc bộ tham dự. Arsenal là đương kim vô địch, cũng là đội đầu tiên có điểm ở mùa giải này.

Kết quả vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh mang đến bất ngờ ngay ở trận đấu sớm. Chelsea thua 0-3 trên sân của Brentford. Arsenal thảm bại 0-3 trên sân của Brighton. Man City cũng phải chật vật mới đánh bại được Sunderland 5-3 trên sân nhà.

Trong khi đó, Man Utd cần tới bàn gỡ hòa may mắn ở phút 89 để tránh khỏi thất bại trước Fulham.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Manchester City

5

13

5

15

2

Arsenal

5

8

4

12

3

Brighton

5

16

5

10

4

Brentford

5

10

4

9

5

Leeds United

5

7

3

9

6

Liverpool

5

7

4

9

7

Everton

5

6

3

9

8

Hull City

5

6

4

8

9

Newcastle

5

9

9

8

10

Chelsea

5

10

12

7

11

Ipswich Town

5

7

11

6

12

Nottingham Forest

5

4

5

5

13

Manchester United

4

7

7

4

14

Sunderland

5

6

10

4

15

Aston Villa

5

4

9

4

16

Bournemouth

4

6

7

3

17

Crystal Palace

4

6

11

3

18

Coventry City

5

1

10

3

19

Tottenham

5

2

8

2

20

Fulham

4

4

7

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Mỗi đội thi đấu 38 trận theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà và sân khách. Tổng cộng 380 trận được tổ chức trong cả mùa giải.

Kết thúc vòng 1, Brighton tạm dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau trận thắng Aston Villa 4-0. Có 8 đội bóng khác cũng giành 3 điểm ở vòng mở màn là Arsenal, Brentford, Hull City, Everton, Chelsea, Ipswich Town, Man City và Leeds United.

Kết quả vòng 2 Ngoại Hạng Anh không có bất ngờ. Man City đánh bại Crystal Palace với tỷ số 4-1 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Crystal Palace bị đẩy xuống cuối do chỉ số phụ thấp nhất và chưa có điểm. Ngoài Man City, còn 3 đội khác cũng toàn thắng sau vòng 2 là Hull City, Chelsea và Arsenal.

Man Utd thắng trận đầu tiên trong mùa giải khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 5-2, trong đó Bruno Fernandes lập hattrick.

Vòng 3 Ngoại Hạng Anh mở màn bằng chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Ipswich Town, trong đó Alexander Isak lập cú đúp. Man City duy trì thành tích toàn thắng dù chỉ ghi 1 bàn trước Coventry City trên sân nhà.

Arsenal cũng thắng trận thứ ba liên tiếp khi đánh bại Chelsea 2-1. Hull City đứng thứ ba, là đội duy nhất chưa thủng lưới. Man Utd bị Everton cầm hòa 2-2 và chưa chen chân được vào top 10.

Các đội bóng mạnh đều chật vật ở vòng 4. Chelsea và Liverpool bị cầm hòa ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Arsenal phải rất vất vả mới đánh bại được Sunderland với tỷ số 2-0 để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Ở trận “Super Sunday”, Man City chơi thiếu người nhưng vẫn thắng 1-0 trước Man Utd.

Ngoại Hạng Anh 2026-2027 có những đội nào?

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Coventry City, Ipswich Town và Hull City là ba đội mới lên hạng từ Championship, thay thế cho West Ham, Burnley và Wolves xuống hạng sau mùa giải 2025-2026.

Coventry City trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh sau 25 năm. Hull City cũng phải chờ đợi 9 năm để được góp mặt ở đấu trường hạng cao nhất của bóng đá Anh. Trong khi đó, Ipswich Town lên hạng chỉ sau một mùa giải vắng mặt.

Danh sách 20 câu lạc bộ Ngoại Hạng Anh 2026-2027 Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Brighton & Howe Albion, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Fulham, Hull City, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Man City, Man Utd, Newcastle United, Nottingham Forest, Tottenham, Sunderland.

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh

Mỗi đội được 3 điểm khi thắng, 1 điểm khi hòa và không có điểm nếu thua. Đội có tổng điểm cao nhất sau 38 vòng đấu giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh.

Trong trường hợp các đội bằng điểm, thứ hạng được xác định trước hết bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua, sau đó đến tổng số bàn thắng.

Đương kim vô địch Arsenal thắng trận mở màn mùa giải. (Ảnh: AP)

Nếu những tiêu chí trên vẫn không thể phân định chức vô địch, suất tham dự cúp châu Âu hoặc đội xuống hạng, thành tích đối đầu được xét đến. Các tiêu chí tiếp theo lần lượt là số điểm giành được trong các trận đối đầu và số bàn thắng sân khách trong đối đầu. Trường hợp vẫn bằng nhau, các đội có thể phải thi đấu trận play-off trên sân trung lập.

Theo cơ chế phân bổ ban đầu, 4 đội đứng đầu Ngoại Hạng Anh giành quyền tham dự vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Số suất Champions League của bóng đá Anh có thể tăng lên 5 nếu Premier League giành một trong hai suất bổ sung dựa trên thành tích của các liên đoàn tại các cúp châu Âu trong mùa giải.

Suất dự Europa League và Conference League còn phụ thuộc vào vị trí trên bảng xếp hạng, kết quả FA Cup, League Cup cũng như việc các đội bóng Anh giành danh hiệu tại đấu trường châu Âu.

Ba đội đứng ở các vị trí 18, 19 và 20 trên bảng xếp hạng chung cuộc phải xuống chơi tại Championship mùa giải tiếp theo. Ba đội từ Championship được thăng hạng để thay thế.