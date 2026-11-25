Sinh tháng mấy may mắn nhất năm 2027?

Nếu xét riêng 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng may mắn năm 2027, tháng 11 là tháng có nhiều đại diện nhất. Trong khi đó, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 cùng có hai ngày sinh góp mặt trong nhóm này.

Số ngày sinh lọt top 10 may mắn năm 2027

Thống kê theo bảng xếp hạng 366 ngày sinh năm 2027.

Số ngày sinh lọt top 10 may mắn năm 2027

Tháng 11

4

Tháng 12

2

Tháng 9

2

Tháng 8

2

Tháng 11 (40.0%)

Tháng 12 (20.0%)

Tháng 9 (20.0%)

Tháng 8 (20.0%)

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Tháng 11 chiếm hai vị trí cao nhất

Tháng 11 trở thành tâm điểm của bảng xếp hạng năm 2027 khi người sinh ngày 13/11 và 22/11 lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai. Hai ngày sinh khác là 14/11 và 23/11 cũng có thứ hạng ấn tượng, lần lượt đứng thứ 7 và thứ 8.

Không chỉ chiếm 40% số vị trí trong top 10, tháng 11 còn có thêm ngày 20/11 đứng hạng 20 và ngày 29/11 đứng hạng 21.

Tháng 12 có nhiều ngày sinh lọt top 20

Những người sinh vào đầu tháng 12 cũng ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng năm nay. Cụ thể, ngày 3/12 đứng thứ 3, trong khi ngày 4/12 giữ vị trí thứ 9.

Các ngày 12/12, 21/12 và 30/12 lần lượt xếp hạng 17, 18 và 19. Như vậy, tháng 12 có tổng cộng 5 đại diện trong top 20, ngang với tháng 11.

Tháng 8 nổi bật với nhóm sinh giữa và cuối tháng

Hai ngày sinh 16/8 và 25/8 lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng may mắn năm 2027. Đây cũng là hai đại diện duy nhất ngoài tháng 11 và tháng 12 góp mặt trong top 5.

Ngoài ra, những người sinh ngày 8/8, 17/8 và 26/8 lần lượt giữ các vị trí 13, 14 và 15, giúp tháng 8 trở thành một trong những tháng nổi bật của bảng xếp hạng.

Tháng 9 góp mặt ở nhiều vị trí dẫn đầu

Với ngày 6/9 đứng hạng 6 và ngày 15/9 đứng hạng 10, tháng 9 cũng là một trong bốn tháng có đại diện lọt top 10 may mắn năm 2027.

Ngay sau nhóm dẫn đầu, ngày 24/9 đứng thứ 11, ngày 7/9 xếp thứ 16. Hai ngày sinh 16/9 và 25/9 cũng lần lượt xuất hiện ở vị trí thứ 23 và 24.

Bảng xếp hạng may mắn năm 2027 theo ngày tháng năm sinh từ hạng 1 đến 124

Bảng xếp hạng may mắn năm 2027 theo ngày tháng năm sinh từ hạng 125 đến 248

Bảng xếp hạng may mắn năm 2027 theo ngày tháng năm sinh từ hạng 249 đến 366

Bảng xếp hạng may mắn năm 2027 thay đổi thế nào so với năm 2026?

So với năm 2026, bảng xếp hạng may mắn năm 2027 ghi nhận sự đảo chiều đáng kể. Nếu như năm trước, nhóm ngày sinh cuối tháng 5 và đầu tháng 6 chiếm ưu thế thì năm nay, những người sinh vào các tháng cuối năm lại nắm giữ nhiều vị trí cao nhất.

Đáng chú ý, ngày 13/11 từ vị trí thứ 99 trong năm 2026 đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2027. Người sinh ngày 22/11 cũng có bước tiến lớn khi tăng từ hạng 244 lên hạng 2.

Trong khi đó, ngày 29/5 từng đứng đầu bảng xếp hạng năm 2026 hiện xuống vị trí thứ 155. Ngày 1/6 và 10/6, hai đại diện từng nằm trong top 3 năm trước, lần lượt đứng hạng 156 và 174.

Sự thay đổi giữa hai năm tạo thêm điểm thú vị cho những người yêu thích tra cứu bảng xếp hạng ngày sinh. Dù đứng ở vị trí nào, mỗi người vẫn có thể đặt ra những mục tiêu mới, chủ động nắm bắt cơ hội và xây dựng kế hoạch phù hợp cho năm 2027.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí.