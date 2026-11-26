Người sinh ngày 13/11 được xếp ở vị trí số 1 - tức là may mắn nhất - trong bảng xếp hạng may mắn năm 2027 theo ngày sinh đang được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội.

Tuy nhiên, nếu tra trong một bảng khác thì thứ hạng lại khác.

Thật vậy, cùng một ngày sinh, thứ hạng may mắn năm 2027 có thể chênh nhau cả trăm bậc!

Hai bảng xếp hạng may mắn 2027 có gì khác nhau?

Bảng xếp hạng may mắn 2027 theo ngày sinh đang được chia sẻ trên mạng xã hội ở Việt Nam là từ trang Uranai3 của Nhật Bản, một trang về chiêm tinh, xem vận may…

Trong bảng này, ngày 13/11 đứng đầu, tiếp theo là 22/11 và 3/12. Riêng tháng 11 có tới 4 ngày trong top 10, với hai ngày còn lại là 14/11 (hạng 7) và 23/11 (hạng 8).

Bảng may mắn năm 2027 theo ngày sinh của trang Uranai3. Ảnh: Facebook.

Tuy nhiên, ở Nhật còn có một bảng xếp hạng nữa của trang Micane, cũng là một trang nổi tiếng về chiêm tinh, vận may. Trong đó, vị trí số 1 về may mắn năm 2027 thuộc về ngày sinh 12/12, sau đó là ngày 16/4 và 30/4. Tức là không hề giống với bảng của Uranai3.

Đây là bảng của Micane. Ảnh: HHT, theo bản gốc tiếng Nhật.

Vì sao cùng một ngày sinh lại có hai thứ hạng?

Hai bảng do hai trang riêng xây dựng, nên thứ hạng phụ thuộc vào cách mỗi bên tính toán, như dựa trên chiêm tinh, thần số học… Điều này cũng cho thấy việc xếp thứ hạng may mắn không có một tiêu chuẩn chính xác, duy nhất, nên có thể coi là… để xem cho vui thôi.

Còn may mắn thực sự, ngoài một phần do tính ngẫu nhiên, vẫn chủ yếu do sự nỗ lực, có chuẩn bị và linh hoạt của mỗi người.