Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ II:Nâng tầm với những yêu cầu khắt khe hơn
Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá”. Chương trình hướng tới nâng cao tính thực chất, độ tin cậy trong đánh giá, đồng thời lan tỏa không gian lưu trú an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/nang-tam-voi-nhung-yeu-cau-khat-khe-hon-268165.html