Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ II:Nâng tầm với những yêu cầu khắt khe hơn

Những ngày này, không khí chuẩn bị "Đêm hội Trăng rằm" tại các cơ quan, trường học, tổ dân phố trên địa bàn phường Sa Pa diễn ra sôi nổi. Từ dựng khung, tạo hình đến trang trí, lắp ánh sáng, mỗi nơi một cách làm, nhưng cùng chung mong muốn tạo nên những chiếc đèn lồng mang đậm nét văn hóa, sản vật và đời sống đặc trưng của Sa Pa.