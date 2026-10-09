Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ II năm 2026:Tiếp tục lan tỏa 'Khách sạn xanh - Không thuốc lá'

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, điều doanh nghiệp (DN) cần không chỉ nguồn lực mà còn là môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi. Từ cải cách chính sách thuế, hải quan đến tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong thực thi… sự đồng hành của hai ngành đang được kỳ vọng tiếp thêm động lực để DN mở rộng sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng bền vững.