Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá' lần thứ II năm 2026:Tiếp tục lan tỏa 'Khách sạn xanh - Không thuốc lá'
Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026 tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Chương trình là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương và lan tỏa những mô hình cơ sở lưu trú chủ động xây dựng môi trường không thuốc lá, xanh, sạch, an toàn và thân thiện với du khách; đồng thời tạo cơ hội để các khách sạn khẳng định chất lượng dịch vụ, trách nhiệm với cộng đồng và định hướng phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/tiep-tuc-lan-toa-khach-san-xanh-khong-thuoc-la-272675.html