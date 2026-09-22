Bảng xếp hạng 'Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá':Góp phần nâng chuẩn ngành lưu trú Việt Nam

Sáng 22.9, tại Hà Nội, Báo Văn Hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026, với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá”.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026 với chủ đề “Khách sạn xanh - không thuốc lá"

Chương trình được triển khai nhằm góp phần thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng môi trường lưu trú văn minh, an toàn, thân thiện với sức khỏe cộng đồng.

Với đặc thù là không gian trực tiếp phục vụ du khách, các cơ sở lưu trú có vai trò quan trọng trong việc hình thành chất lượng môi trường du lịch và trải nghiệm của khách.

Năm 2025, lần đầu tiên Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được tổ chức, trong đó có 44 khách sạn đáp ứng các tiêu chí và được xếp hạng. Kết quả này tạo nền tảng để chương trình năm 2026 tiếp tục được triển khai với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính thực chất và độ tin cậy của quá trình đánh giá.

Đại diện các khách sạn đã được vinh danh trong Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025, ông Phạm Minh Quân, Trưởng phòng Marketing và Truyền thông kiêm nhiệm tại khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha, chia sẻ tại Lễ phát động rằng việc được tham gia và vinh danh ngay trong mùa đầu tiên của một chương trình có quy mô toàn quốc dành riêng cho lĩnh vực khách sạn là một niềm tự hào rất đặc biệt.

“Năm 2025, khi chương trình lần đầu tiên được phát động, đây không chỉ là một bảng xếp hạng hay một chứng nhận dành cho các cơ sở lưu trú. Theo tôi, ý nghĩa lớn hơn của chương trình chính là việc đặt ra một câu hỏi rất quan trọng cho ngành khách sạn: Chúng ta muốn tạo ra một môi trường dịch vụ lưu trú như thế nào cho khách hàng, cho người lao động, cho cộng đồng và ngành Hospitality trong mắt du khách quốc tế?

Và câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn: đó phải là một môi trường an toàn, văn minh, trong lành và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng”, ông Phạm Minh Quân chia sẻ.

Ông Phạm Minh Quân, Trưởng phòng Marketing và Truyền thông kiêm nhiệm tại khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha chia sẻ tại Lễ phát động

Vì vậy, theo đại diện của Novotel Hanoi Thai Ha, việc được trao chứng nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ nhất năm 2025 không chỉ là một giải thưởng dành cho khách sạn, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong việc duy trì một môi trường dịch vụ phù hợp với những giá trị mà khách sạn theo đuổi.

Đại diện Novotel Hanoi Thai Ha gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức, các cơ quan quản lý, các chuyên gia và Hội đồng đánh giá đã tạo ra một sân chơi có ý nghĩa để những nỗ lực ấy được nhìn nhận và lan tỏa.

“Chúng tôi biết ơn vì đã được lựa chọn; tự hào vì đã là một phần của mùa giải đầu tiên; và quan trọng hơn, chúng tôi ý thức rằng sự vinh danh ấy cũng đi kèm với một trách nhiệm lớn hơn: tiếp tục duy trì những tiêu chuẩn đã đạt được”, ông Phạm Minh Quân bày tỏ.

Cũng theo đại diện Novotel Hanoi Thai Ha, đối với một khách sạn, một giải thưởng về môi trường không thuốc lá có thể nhìn thấy trước hết ở một tấm chứng nhận, một dấu hiệu nhận diện hay một hoạt động truyền thông. Nhưng giá trị thực sự của giải thưởng nằm ở những thay đổi lâu dài phía sau tấm chứng nhận đó.

“Đó là việc nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên. Đó là việc tạo ra một không gian nghỉ dưỡng mà khách hàng có thể cảm thấy an tâm và thoải mái hơn. Đó là việc củng cố hình ảnh thương hiệu như một doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng, mà còn quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Với Novotel Hanoi Thai Ha, sự ghi nhận này cũng góp phần củng cố định hướng xây dựng hình ảnh một khách sạn hiện đại, văn minh, thân thiện và hướng tới phát triển bền vững”, ông Phạm Minh Quân cho hay.

Đại diện Novotel Hanoi Thai Ha khẳng định, trong ngành du lịch hiện nay, “bền vững” không còn chỉ được hiểu là tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải hay sử dụng các nguồn tài nguyên hiệu quả

Đại diện Novotel Hanoi Thai Ha khẳng định, trong ngành du lịch hiện nay, “bền vững” không còn chỉ được hiểu là tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải hay sử dụng các nguồn tài nguyên hiệu quả. Bền vững còn là tạo ra một môi trường tốt hơn cho con người. Một khách sạn không thuốc lá chính là một phần của hành trình phát triển du lịch có trách nhiệm.

“Tôi cũng tin rằng những chương trình như thế này đang góp phần tạo nên những chuẩn mực mới cho ngành lưu trú Việt Nam - nơi chất lượng dịch vụ không chỉ được đánh giá bằng cơ sở vật chất, tiện nghi hay trải nghiệm, mà còn bằng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với con người và cộng đồng.

Thực tế, ngay trong mùa đầu tiên, chương trình đã nhận được 51 hồ sơ từ 18 tỉnh, thành phố và lựa chọn được 44 khách sạn để vinh danh. Những con số đó cho thấy một tín hiệu rất tích cực: ngày càng nhiều cơ sở lưu trú sẵn sàng tham gia vào hành trình xây dựng môi trường du lịch văn minh và không khói thuốc.

Và hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để bắt đầu một hành trình mới: Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026. Tôi cho rằng mùa thứ hai sẽ không chỉ là sự tiếp nối của một chương trình đã được khởi động thành công, mà còn là một bước tiến mới”, ông Phạm Minh Quân chia sẻ.

Đại biểu và các sinh viên tham dự Lễ phát động

Trưởng phòng Marketing và Truyền thông kiêm nhiệm tại khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha bày tỏ sự tin tưởng, mỗi khách sạn tham gia không chỉ đang hướng tới một chứng nhận, mà đang cùng nhau gửi đi một thông điệp: “Một khách sạn tốt không chỉ mang đến một kỳ nghỉ tốt hơn. Một khách sạn có trách nhiệm còn góp phần tạo nên một môi trường sống tốt hơn”.

Thông tin về hồ sơ đăng ký tham dự chương trình:

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

- Phiếu đăng ký tham dự chương trình (theo mẫu)

- Bảng tiêu chí tự chấm điểm (theo mẫu)

- Hồ sơ chứng minh phần điểm tự đánh giá (nội quy, quy định, ảnh, video, clip, cam kết... Có chú thích vị trí ở từng ảnh, hình trong clip)

- Bản cam kết có xác nhận

2. Cách thức gửi hồ sơ:

- Gửi trực tuyến tại trang web Báo Văn Hóa: http://baovanhoa.vn

- Gửi trực tiếp qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II - năm 2026

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ban hành Thể lệ đến hết ngày 30.10.2026 (Tính theo dấu bưu điện)

- Địa điểm: Báo Văn Hóa, tầng 4, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024.38224965

- Email: bxhkskhongkhoithuocla.bvh@gmail.com

- Thư ký chương trình: Nhà báo Lại Thúy Hà. Điện thoại: 0968372898

- Thư ký thường trực: Vũ Thị Thúy Hà. Điện thoại: 0905682229