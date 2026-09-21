🥇 Thái Lan đang dẫn đầu các nước Đông Nam Á

Đoàn thể thao Thái Lan đang có thành tích tốt nhất khu vực với 3 HCV và 1 HCB, đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026. Cả 3 tấm HCV của Thái Lan đều đến từ môn Teqball, gồm các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây cũng là lần đầu Teqball xuất hiện tại ASIAD và Thái Lan đã giành 3/5 HCV của môn này.

Bảng xếp hạng huy chương của các nước Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày 21/9

Tấm HCB còn lại của Thái Lan thuộc về Maneevan Butsuwan ở nội dung kumite nữ trên 68kg môn karate. Với 4 huy chương, Thái Lan hiện đứng thứ 5 toàn đoàn, đồng thời giữ vị trí số 1 trong khu vực Đông Nam Á.

🎯 Myanmar và Indonesia bám đuổi

Myanmar đang đứng thứ hai Đông Nam Á với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, đồng thời xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp toàn Đại hội.

Indonesia đứng ngay phía sau với 1 HCB và 5 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 6. Các huy chương của Indonesia đến từ nhiều môn khác nhau, trong đó có Teqball, karate, MMA, Soft Tennis và Wushu.

Singapore cũng đã có huy chương với 1 HCB và 1 HCĐ, trong khi Campuchia hiện sở hữu 2 HCĐ theo bảng tổng sắp cập nhật đầu ngày 21/9.

🏃‍♂️ Đoàn Việt Nam chờ bứt phá từ môn chủ lực

Đoàn thể thao Việt Nam hiện có 3 HCĐ, tạm đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp toàn Đại hội.

Nguyễn Thị Diệu Ly mang tấm HCĐ mới nhất về cho đoàn Việt Nam ở môn karate

Tấm HCĐ mới nhất của Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Diệu Ly ở nội dung kumite (đối kháng) nữ hạng cân 68kg môn karate. Trước đó, Việt Nam có HCĐ Teqball đôi nam nữ của Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi cùng HCĐ karate của Bùi Ngọc Nhi.

ASIAD 2026 vẫn còn chặng đường dài phía trước. Người hâm mộ Việt Nam đang chờ những màn bứt phá từ các môn thế mạnh như bắn súng, võ thuật, cầu mây, đua thuyền..., qua đó cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp trong những ngày thi đấu tiếp theo.