Cụ thể, TP.HCM hiện sở hữu 111 HCV, 88 HCB và 114 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 313. Với thành tích này, đoàn chủ nhà đang hơn Hà Nội 22 HCV, qua đó nắm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí nhất toàn đoàn.

Taekwondo tiếp tục mang về những tấm huy chương cho đoàn chủ nhà trong ngày 28.11

Hà Nội tiếp tục đứng thứ hai với 89 HCV, trong đó môn bắn súng đóng góp đáng kể khi các xạ thủ Thủ đô giành 5/10 HCV của môn này.

Những chiến thắng đến ở các nội dung 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nam, Trap đồng đội nam, nữ và Trap cá nhân nam, nữ. Ngoài ra, Hà Nội còn giành thêm 1 HCV bắn cung và 2 HCV rowing.

TP.HCM và Quân đội cùng có thêm 2 HCV môn bắn súng. Ở môn rowing, TP.HCM cũng đóng góp 2 chiến thắng, trong khi An Giang tạo dấu ấn ở môn xe đạp khi giành trọn 2 HCV nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân nữ và đồng đội nữ.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 28.11

Trên bảng tổng sắp, Quân đội đứng thứ ba với 46 HCV, Công an Nhân dân xếp thứ tư với 39 HCV và Hải Phòng đứng thứ năm với 29 HCV.

Đà Nẵng (24 HCV) xếp thứ sáu, tiếp theo là Cần Thơ (22 HCV), Vĩnh Long và Bắc Ninh cùng có 18 HCV, trong khi An Giang đứng thứ 10 với 17 HCV.