Với thành tích 66 HCV, 46 HCB và 66 HCĐ, đoàn chủ nhà đang có lợi thế đáng kể khi hơn Hà Nội 12 HCV.

Thể hình mang về 6 HCV cho đoàn chủ nhà tại Đại hội năm nay

Trong ngày thi đấu vừa qua, các VĐV TP.HCM tiếp tục đóng góp nhiều thành tích quan trọng, nổi bật là 3 HCV môn thể hình, bên cạnh những chiến thắng ở đấu kiếm và quần vợt.

Đứng thứ hai với 54 HCV, 38 HCB và 49 HCĐ, đoàn Hà Nội vẫn cho thấy khả năng bám đuổi mạnh mẽ. Wushu là điểm sáng của thể thao Thủ đô khi mang về tới 5 HCV trong ngày 24.11.

Ngoài ra, các VĐV Hà Nội còn giành thêm 4 HCV môn bắn cung và 2 HCV môn thể hình.

Đáng chú ý, đoàn Quân đội vươn lên vị trí thứ ba với 31 HCV, 26 HCB và 43 HCĐ.

Thành tích nổi bật đến từ môn bơi, khi các kình ngư Quân đội giành 3 HCV, trong đó có dấu ấn của Nguyễn Thị Ánh Viên với "cú đúp vàng" và những kỷ lục mới. Bên cạnh đó, môn bắn súng cũng đóng góp thêm 2 HCV cho đoàn.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 24.11

Ở các vị trí tiếp theo, Công an nhân dân đứng thứ tư với 28 HCV, Hải Phòng xếp thứ năm với 20 HCV, còn Cần Thơ đứng thứ sáu với 19 HCV.

Khi Đại hội bước vào giai đoạn tranh tài sôi động, cuộc đua huy chương vẫn còn nhiều biến động.

Với lợi thế hiện tại, TP.HCM đang có cơ hội duy trì ngôi đầu trên sân nhà, trong khi Hà Nội và Quân đội tiếp tục cạnh tranh quyết liệt ở nhóm phía sau.