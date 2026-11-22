Theo bảng tổng sắp cập nhật sau ngày 21.11, TP.HCM giành 40 HCV, 22 HCB và 38 HCĐ, tổng cộng 100 huy chương. Hà Nội xếp thứ hai với 33 HCV, 28 HCB và 33 HCĐ. Đoàn Công an nhân dân đứng thứ ba với 23 HCV, trong khi Cần Thơ, Hải Phòng và Quân đội lần lượt có 18, 17 và 16 HCV.

Vovinam mang về 8 HCV cho TP.HCM tại Đại hội

Đáng chú ý, vovinam là một trong những môn đóng góp quan trọng cho thành tích của đoàn chủ nhà. TP.HCM giành ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ sau 6 ngày tranh tài.

Ở môn canoeing, TP.HCM giành 10 HCV, 3 HCB và 10 HCĐ, xếp thứ hai toàn đoàn. Huỳnh Cao Minh giành 3 HCV, Nguyễn Hoàng Quân đóng góp 2 HCV.

Trong khi đó, Hải Phòng gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu môn này với 15 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Đỗ Thị Thanh Thảo giành 5 HCV, Phạm Hồng Quân và Nguyễn Thị Hương cùng có 4 HCV.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội sau ngày 21.11

Môn judo chứng kiến sự thống trị của đoàn Quân đội với 9 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ, vượt TP.HCM (7 HCV) và Cần Thơ (6 HCV).

Ở bowling, Hà Nội đứng đầu với 4 HCV, trong khi Lê Minh Đức mang về HCV Master nam cho TP.HCM và Huỳnh Thị Thanh Trang giành HCV Master nữ cho Cần Thơ.

Cuộc đua toàn đoàn vẫn còn nhiều biến động khi Đại hội tiếp tục diễn ra. Với lực lượng đồng đều và lợi thế sân nhà, TP.HCM đang đứng trước cơ hội duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng sức ép từ Hà Nội và các đoàn mạnh khác sẽ khiến chặng đường phía trước không dễ dàng.