Trong ngày thi đấu 20.11, các VĐV chủ nhà giành 1 HCV bowling, 2 HCV judo và 3 HCV canoeing. Kết quả này giúp TP.HCM duy trì vị trí số 1 sau khi vượt qua Hà Nội trong cuộc đua trước đó, đồng thời cho thấy sự ổn định ở nhiều môn thi đấu.

Môn canoeing mang về 3 HCV cho đoàn TP.HCM trong ngày 20.11

Hà Nội hiện đứng thứ nhì với 32 HCV, 28 HCB và 33 HCĐ. Công an nhân dân xếp thứ ba với 23 HCV, trong khi Cần Thơ đứng thứ tư với 18 HCV. Hải Phòng có bước tiến đáng chú ý khi vươn lên vị trí thứ năm với 17 HCV, sau một ngày thi đấu thành công ở môn canoeing.

Tại môn bowling, TP.HCM giành HCV nội dung bậc thang nam, còn Cần Thơ chiến thắng ở nội dung bậc thang nữ. Trong khi đó, canoeing trở thành điểm nhấn với 10 bộ huy chương được trao trong ngày.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội sau ngày thi đấu 20.11

Hải Phòng giành 3 HCV ở các nội dung 200m K1 nữ, K2 nữ và K4 nữ. TP.HCM cũng có 3 chiến thắng tại 200m K1 nam, C2 nam và K4 nam. Công an nhân dân giành 2 HCV ở C1 nữ và C4 nữ, trong khi Đà Nẵng và Thái Nguyên lần lượt chiến thắng ở C4 nam và C2 nữ.

Với nhiều môn tiếp tục tranh tài trong những ngày tới, cuộc đua trên bảng tổng sắp vẫn còn khả năng biến động.

TP.HCM đang nắm lợi thế, nhưng các đoàn Hà Nội, Công an nhân dân, Cần Thơ và Hải Phòng vẫn quyết tâm cải thiện thứ hạng, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại Đại hội.