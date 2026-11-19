Bảng xếp hạng huy chương mới nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: TP.HCM tăng tốc
Đoàn thể thao TP.HCM tiếp tục duy trì sức ép lên Hà Nội trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khi giành thêm 5 HCV trong ngày thi đấu 18.11. Thành tích này giúp đội chủ nhà củng cố vị trí thứ hai và thu hẹp khoảng cách với đoàn dẫn đầu.
Các tấm HCV của TP.HCM đến từ nhiều môn thi đấu, trong đó có canoeing, judo và vovinam. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu ngày càng quyết liệt, khi các đoàn liên tục bổ sung thành tích ở những môn thế mạnh.
Trong ngày 18.11, Hải Phòng cũng trở thành một trong những đoàn thi đấu nổi bật khi giành 3 HCV ở môn canoeing. Thành tích này cho thấy sự đầu tư và khả năng cạnh tranh của các đơn vị tại những môn thể thao dưới nước.
Bên cạnh đó, Công an nhân dân giành HCV môn bowling; Cần Thơ và Bắc Ninh lần lượt đăng quang ở các nội dung judo. Thanh Hóa bổ sung HCV vovinam, trong khi Đà Nẵng cũng có thêm nhiều huy chương ở canoeing và vovinam.
Trên bảng tổng sắp huy chương, Hà Nội vẫn giữ vị trí số một với 31 HCV, 24 HCB và 28 HCĐ. TP.HCM đứng thứ hai với 28 HCV, 15 HCB và 31 HCĐ, chỉ còn kém đối thủ 3 HCV.
Trong khi đó, Công an nhân dân xếp thứ ba với 21 HCV, tiếp theo là Cần Thơ (13 HCV) và Quân đội (12 HCV).
Với nhiều môn vẫn còn tranh tài, cuộc đua trên bảng tổng sắp hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn. Khoảng cách 3 HCV giữa Hà Nội và TP.HCM khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu vẫn còn nhiều cơ hội thay đổi trong những ngày tới.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/bang-xep-hang-huy-chuong-moi-nhat-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026-tp-hcm-tang-toc.html