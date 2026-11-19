Các tấm HCV của TP.HCM đến từ nhiều môn thi đấu, trong đó có canoeing, judo và vovinam. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu ngày càng quyết liệt, khi các đoàn liên tục bổ sung thành tích ở những môn thế mạnh.

Vovinam tiếp tục mang về HCV cho đoàn chủ nhà TP.HCM

Trong ngày 18.11, Hải Phòng cũng trở thành một trong những đoàn thi đấu nổi bật khi giành 3 HCV ở môn canoeing. Thành tích này cho thấy sự đầu tư và khả năng cạnh tranh của các đơn vị tại những môn thể thao dưới nước.

Bên cạnh đó, Công an nhân dân giành HCV môn bowling; Cần Thơ và Bắc Ninh lần lượt đăng quang ở các nội dung judo. Thanh Hóa bổ sung HCV vovinam, trong khi Đà Nẵng cũng có thêm nhiều huy chương ở canoeing và vovinam.

Bảng xếp hạng chương Đại hội sau ngày thi đấu 18.11

Trên bảng tổng sắp huy chương, Hà Nội vẫn giữ vị trí số một với 31 HCV, 24 HCB và 28 HCĐ. TP.HCM đứng thứ hai với 28 HCV, 15 HCB và 31 HCĐ, chỉ còn kém đối thủ 3 HCV.

Trong khi đó, Công an nhân dân xếp thứ ba với 21 HCV, tiếp theo là Cần Thơ (13 HCV) và Quân đội (12 HCV).

Với nhiều môn vẫn còn tranh tài, cuộc đua trên bảng tổng sắp hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn. Khoảng cách 3 HCV giữa Hà Nội và TP.HCM khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu vẫn còn nhiều cơ hội thay đổi trong những ngày tới.