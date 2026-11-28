Trong ngày thi đấu này, các VĐV TP.HCM tiếp tục đóng góp nhiều thành tích nổi bật ở môn bắn súng hay rowing. Dương Thị Mỹ Phượng giành HCV nội dung 50m súng trường 3 tư thế cá nhân nữ. Đoàn chủ nhà còn đứng đầu nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ và giành thêm 2 HCV môn rowing.

Taekwondo mang về những huy chương cho đoàn TP.HCM trong ngày 27.11

Đứng thứ hai vẫn là Hà Nội với 75 HCV, 60 HCB và 69 HCĐ. Các VĐV Thủ đô có ngày thi đấu thành công ở môn bắn súng khi giành 2 HCV đồng đội nữ ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế và 10m súng trường hơi di động hỗn hợp.

Quân Đội tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 41 HCV, 43 HCB và 58 HCĐ. Đáng chú ý, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCV 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 15 giây 46, đồng thời phá kỷ lục Đại hội. Đội tiếp sức 4x100m tự do nữ của Quân Đội cũng giành HCV với thời gian 3 phút 50 giây 80.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 27.11

Trong top 10, Công an Nhân dân đứng thứ tư với 33 HCV, Hải Phòng xếp thứ năm với 26 HCV. Cần Thơ có 22 HCV, Đà Nẵng đạt 17 HCV. Vĩnh Long, Bắc Ninh và An Giang lần lượt góp mặt ở các vị trí tiếp theo.

An Giang tạo dấu ấn với 2 HCV môn xe đạp trong ngày 27.11, nâng tổng số lên 15 HCV. Trong khi đó, Đà Nẵng giành HCV tiếp sức 4x100m tự do nam môn bơi với thành tích 3 phút 25 giây 19, phá kỷ lục Đại hội.

Dù thứ hạng nhóm đầu chưa có sự thay đổi, cuộc cạnh tranh huy chương vẫn diễn ra quyết liệt ở những ngày cuối, đặc biệt trong nỗ lực cải thiện thành tích của các đoàn phía sau.