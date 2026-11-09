Bảng xếp hạng huy chương mới nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu

Môn karate vừa kết thúc sau 5 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP.HCM), với gần 400 VĐV đến từ 28 đơn vị tham dự. Đoàn Hà Nội khẳng định ưu thế khi giành 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, qua đó xếp nhất toàn đoàn.

Hà Nội nhất toàn đoàn môn karate

Đây cũng là sự tiếp nối thành công của các võ sĩ Thủ đô sau khi từng dẫn đầu môn karate tại Đại hội năm 2022 với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Đoàn chủ nhà TP.HCM đứng thứ hai với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Công an Nhân dân xếp thứ ba với 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Với kết quả này, Hà Nội nâng tổng số huy chương tại Đại hội lên 12 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ. Trước đó, các VĐV Thủ đô đã thi đấu nổi bật ở môn muay, giành 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ để đứng nhất toàn đoàn. Ở môn bóng bàn, Hà Nội cũng đóng góp thêm 1 HCV và 5 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương của Đại hội sau khi kết thúc môn karate ngày 8.11

Trên bảng tổng sắp toàn Đại hội, TP.HCM hiện xếp thứ hai với 9 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Công an Nhân dân đứng thứ ba với 8 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Quân đội (4 HCV), Đồng Nai (2 HCV), Phú Thọ (2 HCV),...

Cuộc đua huy chương được dự báo còn nhiều biến động khi các môn thi đấu tiếp tục diễn ra. Hiện môn kickboxing đã khởi tranh tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao TP. Đồng Nai - cơ sở 2, phường Bình Phước.

Với số lượng nội dung tranh tài và cơ hội giành huy chương còn lại, kết quả môn võ này có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trên bảng tổng sắp trong những ngày tới.