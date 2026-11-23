Theo bảng tổng sắp mới nhất, TP.HCM đang có 41 HCV, 26 HCB và 45 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên 112. Hà Nội đứng thứ hai với 36 HCV, 29 HCB và 33 HCĐ. Khoảng cách giữa hai đoàn hiện chỉ còn 5 HCV, khiến cuộc cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn ngày càng quyết liệt.

Môn bơi mang về cho đoàn TP.HCM 1 HCV trong ngày 22.11

Đoàn Công an nhân dân tiếp tục giữ vị trí thứ ba với 24 HCV, 16 HCB và 23 HCĐ. Quân đội và Cần Thơ cùng sở hữu 19 HCV, lần lượt bám đuổi ở những vị trí tiếp theo, trong khi Hải Phòng đứng thứ sáu với 17 HCV.

Ở môn bơi, đoàn Quân đội thể hiện sức mạnh khi giành 3 HCV và 3 HCB, tạm dẫn đầu bảng thành tích.

Đà Nẵng xếp tiếp theo với 2 HCV, còn TP.HCM, Tây Ninh và An Giang cùng có 1 HCV. Những cuộc tranh tài dưới nước tiếp tục là cơ hội để các đoàn bổ sung thành tích và cải thiện thứ hạng.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội sau ngày thi đấu 22.11

Môn bóng chuyền bãi biển cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Cần Thơ giành HCV nữ sau khi vượt qua Khánh Hòa, trong khi Khánh Hòa đăng quang nội dung nam và TP.HCM nhận HCB. Ở môn esports, Hà Nội giành HCV, còn TP.HCM đoạt HCB.

Tại nội dung leo núi việt dã của môn điền kinh, Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai) và Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) lần lượt giành chiến thắng ở nội dung nam và nữ.

Với khoảng cách chỉ 5 HCV, cuộc đua giữa TP.HCM và Hà Nội hứa hẹn còn nhiều biến động. Lợi thế sân nhà chưa đảm bảo cho TP.HCM, khi Hà Nội đang cho thấy khả năng bứt tốc mạnh mẽ.