Trong ngày thi đấu 17.11, các môn canoeing, judo, bowling và vovinam tiếp tục mang về nhiều kết quả đáng chú ý. Đoàn TP.HCM có một ngày thi đấu thành công khi giành thêm 4 HCV, nâng tổng số HCV lên 23.

Đoàn Hà Nội đã giành được 6 HCV ở môn khiêu vũ thể thao. Ảnh: BTC

Ở môn canoeing, Quảng Ninh giành HCV nội dung 1.000m K4 nữ, Công an nhân dân đứng đầu nội dung 1.000m C4 nữ. Hà Nội chiến thắng ở nội dung 1.000m C2 nam, trong khi TP.HCM giành HCV 1.000m K4 nam.

Tại môn judo, TP.HCM khẳng định sức mạnh với hai HCV ở các hạng cân -81kg và -90kg nam. Ninh Bình và Đồng Tháp lần lượt giành HCV hạng cân -63kg và -70kg nữ. Ở môn bowling, Hà Nội giành ngôi vô địch nội dung đồng đội 3 nam.

Môn vovinam cũng ghi nhận sự phân bổ huy chương cho nhiều địa phương. Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ và TP.HCM đều có VĐV bước lên bục cao nhất.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội sau ngày thi đấu 17.11

Trên bảng tổng sắp, Hà Nội đang dẫn đầu với 30 HCV, 22 HCB và 23 HCĐ. TP.HCM xếp thứ hai với 23 HCV, 13 HCB và 29 HCĐ. Công an nhân dân đứng thứ ba với 13 HCV, trong khi Quân đội và Cần Thơ cùng có 12 HCV, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm.

Với nhiều môn tiếp tục tranh tài trong những ngày tới, cuộc đua huy chương được dự báo còn nhiều biến động, đặc biệt ở nhóm các đoàn dẫn đầu.