Trong ngày thi đấu 16.11, các VĐV Hà Nội thi đấu nổi bật ở môn khiêu vũ thể thao, mang về thêm 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Với kết quả này, đoàn Thủ đô nâng tổng số HCV lên 28, cùng 63 huy chương các loại, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng tổng sắp.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao tại môn canoeing

TP.HCM cũng có một ngày thi đấu thành công khi giành thêm 2 HCV môn vovinam, bên cạnh 4 HCV ở môn khiêu vũ thể thao và những nội dung khác. Đoàn chủ nhà hiện sở hữu 19 HCV, 12 HCB và 24 HCĐ, đạt tổng cộng 55 huy chương, đứng thứ hai toàn đoàn.

Ở các môn thi đấu khác, Công an nhân dân giành thêm 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ ở môn khiêu vũ thể thao. Các nội dung canoeing ghi nhận những chiến thắng của Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và TPHCM.

Trong khi đó, môn judo cũng mang về HCV cho các đoàn Cần Thơ, Quân đội, Ninh Bình, Đồng Nai và TP.HCM.

Bảng xếp hạng huy chương Đại hội sau ngày thi đấu 16.11

Trên bảng tổng sắp, Quân đội tiếp tục đứng thứ ba với 12 HCV, theo sau là Công an nhân dân với 11 HCV. Cần Thơ tạm xếp thứ năm với 10 HCV.

Ngày 17.11, nhiều môn tiếp tục tranh tài như khiêu vũ thể thao, judo, canoeing, vovinam, bóng chuyền bãi biển và cầu lông.

Đây là cơ hội để các đoàn tích lũy thêm thành tích, đồng thời tạo ra những thay đổi đáng chú ý trên bảng tổng sắp huy chương.